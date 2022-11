Freeze Corleone : son concert à Montréal annulé pour des paroles jugées antisémites

Depuis la controverse à la sortie de son album “La Menace Fantôme” au mois de septembre 2020, la polémique contre les propos de Freeze Corleone semblait être de l’histoire ancienne mais le rappeur du 667 vient d’être rattrapé par ce scandale.

Il y a un peu plus de deux ans, Freeze Corleone s’est retrouvé sous le coup de la censure, accusé par la LICRA et le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin de tenir des propos antisémitismes dans ses morceaux. La Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme a reproché à l’artiste de “faire du business de son obsession des jui*s” et d’avoir des paroles “d’antisémitisme, complotisme, apologie d’Hit*er, du IIIe Reich et du terroriste Mollah Omar”. A l’époque Universal avait stoppé son contrat de distribution avec le rappeur Français et Skyrock avait retiré des playlists de la radio ses morceaux mais depuis les esprits se sont apaisés et l’album “LMF” a même obtenu la certification de double disque de platine au mois de mars dernier.

Freeze Corleone victime de la censure

La programmation d’un concert de Freeze Corleone au Québec vient de relancer la polémique, au Canada cette fois-ci. Ce 4 décembre 2022, l’auteur de Freeze Raël aurait dû monter sur la scène de l’Olympia de Montréal mais l’événement vient d’être annulé sous la pression de l’organisation B’nai Brith qui dénonce des propos jugés antisémites de la part du rappeur. Les organisateurs de l’événement n’ont pas donné une raison officielle à cette déprogrammation alors que le directeur général de B’nai Brith Canada a déclaré il y a quelques jours à l’encontre de l’artiste, “La rhétorique de Corleone va bien au-delà des limites de l’expression artistique” en l’accusant de faire l’apologie du na*isme dans ses chansons, en plus de nier l’Holocauste.

Shone, le manager Freeze Corleone a réagi à cette annulation sur Twitter, “S/O au boss de l Olympia de Montréal qui refusait d annuler au debut invoquant la liberté d expression.

Ça n a pas dû être facile au niveau des pressions qu’il a reçu de sa propre communauté.”. L’artiste de son côté n’a fait aucun commentaire et vient de dévoiler une nouvelle collaboration avec 2Key sur le single “Pour la paix”.