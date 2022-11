Maes réconcilié avec Gims, cette vidéo le prouve

Fin 2019 un clash a éclaté entre Maes et Gims ! Après des échanges virulents à l’époque la tension s’est apaisée entre les deux rappeurs ces derniers temps et l’artiste originaire de Sevran vient de le démontrer sur ses réseaux en affichant publiquement son soutien au leader de la Sexion D’Assaut pour marquer le coup de leur réconciliation.

Maes s’affiche au concert de Gims !

L’embrouille a débuté il y a 3 ans suite à un passage télévisé de Gims avec Dajdu à la télévision Sénégalaise, l’animateur a questionné les deux frères se fait questionnés s’ils apprécient le travail de Maes dont le DJ est présent sur le plateau. « Non » a répondu Meugui avant de préciser « C’est son DJ ? Non mais son DJ il doit être très bon. ». La séquence a ensuite fait réagir le Sevranais qui a taclé l’auteur de Subliminal en déclarant dans une interview au sujet de ce dernier, « C’est qui Gims ? Je sais pas c’est qui je sais pas c’est qui mais je pense que son DJ est bon, son DJ est bon je vois c’est qui je connais pas » avant d’ajouter dans un autre entretien, « Maître Gims, je sais pas qui c’est. J’le connais pas moi, avant oui mais maintenant je connais que Maître Slip ».

« Les nouveaux riches. ZoulouGang. Maitre Slip ! T’es vieux, mais j’peux te frapper comme mon fils… Ça arrive. T’inquiètes pas petit c**, tout va bien se passer. Dadju il fait le fou, wlh, Dadju les gars! » avait poursuivi Maes à l’époque sur ses réseaux à l’encontre de Gims et Dajdu mais depuis les hostilités entre eux ont pris fin. En effet l’interprète de Madrina vient s’afficher dans une story Instagram à un concert de Meugui en train de chanter sur scène le titre « Désolé » de la Sexion D’assaut et le Sevranais se filme en reprenant les paroles du morceau.

« Grand Gims« décrit Maes en légende de la publication avant d’ajouter « Mon son vraiment« à l’écoute du single « Tout donner » extrait de l’album « Mon cœur avait raison ». Gims a apprécié le geste et a relayé les images sur son profil pour valider la fin de leur conflit.