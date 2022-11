Jul confie avoir eu un problème de santé

En marge de la sortie de son dernier single, Jul vient de faire une surprenante déclaration sur Twitter en révélant la cause de sa récente absence médiatique et pourquoi il a réduit sa productivité musicale cette année. Le rappeur Marseillais a eu un problème de santé mais n’a pas donné plus de précisions sur le sujet.

Jul est de retour en pleine forme !

Il y a une dizaine de jours le J a annoncé la sortie de son prochain opus baptisé « Coeur blanc » pour le 9 décembre un double-album en featuring avec plusieurs artistes internationaux. Il s’agit là du 26ème disque du Marseillais suite au succès du projet « Extraterrestre » certifié disque de platine (180 000 ventes en trois mois) sorti le 3 juin 2022 puis réédité dans une nouvelle version avec l’édition Vélodrome comportant 3 inédits. En guise d’avant-goût, Jul présente « Namek », un titre produit par AL PROD aux allures de hit sur lequel, il invite le Nigérian Omah Lay, une collaboration inédite où le rappeur français rencontre la star montante de l’Afro-fusion. Le clip de cette chanson réalisé par Leo Mazzoni, met en scène les deux protagonistes qui évoluent dans une ambiance rétrofuturisme.

Deux jours après la mise en ligne du clip, Jul révèle avoir eu des soucis de santé dernièrement. « Ma team j’espère que ça va ? Bon je voulais dire que ça fait à peu prêt un mois et demi que j’avais un petit problème de santé… ça c’est arrangé grâce à Dieu ! Juste pour vous dire que c’est pour ça que j’étais pas trop là ! Là je suis de retour en pleine forme et je me met à fond dès maintenant« a posté comme message l’artiste de la ville Phocéenne sur Twitter en ajoutant la légende, « La santé avant tout ».