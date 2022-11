Orelsan démonte avec humour Jamel qui est prêt à se battre

Jamel accuse Orelsan de plagiat, ça part au clash !

De passage du TF1 dans le Late Show d’Alain Chabat, Orelsan poursuit aux côtés de son frère Clément Cotentin la promotion de ses actualités du moment avec la parution de la réédition de l’album « Civilisation » comprenant 10 nouveaux titres ainsi que la deuxième saison de sa série « Montre jamais ça à personne » disponible sur Prime Vidéo. Également invité dans l’émission, Jamel Debbouze s’est embrouillé avec le rappeur Caennais mais sur le ton de l’humour.

En effet ce mardi à la télévision dans le nouveau talk-show animé par Alain Chabat, Jamel Debbouze s’est amusé à accuser Orelsan et Clément de l’avoir plagié en reprenant son concept de documentaire « Jamel en vrai » que son frère Karim a réalisé plusieurs années auparavant au début de sa carrière en 2002. L’humoriste déplore que le duo a simplement copié ce qu’il a fait avec « Montre jamais ça à personne » dans lequel le frère du rappeur filme et retrace les coulisses de la carrière du rappeur. « Le principe était exactement pareil que le vôtre. Où c’est mon frère qui filmait mes déboires artistiques comme ça. Et c’est pour ça que j’ai beaucoup aimé votre truc qui m’a fait beaucoup penser au mien » commente-t-il.

« Je l’ai beaucoup regardé avant de commencer le montage parce que c’est important de voir… » tente de se justifier le frère du rappeur qui termine ensuite la phrase avec « … les défauts. » avant d’adresser un tacle à Jamel. « C’est bien de voir des documentaires un peu moyens pour voir comment on peut avancer dans notre truc. ». « Si y avait pas des caméras, si c’était pas un Late Show, eh bah on se battrait là !« menace l’acteur français mais en faisant bien sûr de l’humour alors que le membre des Casseurs Flowters a également précisé qu’ils se sont plutôt inspirés du film « Sugar Man » de Malik Bendjelloul produit en 2012, le tout sous les fous rires du public.