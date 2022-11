SCH révèle son salaire dans Nouvelle École, c’est loin de celui de Shay

SCH livre l’explication de la punchline de Shay sur son gros cachet reçu par Netflix !

SCH a répondu avec humour à la rumeur du salaire de Shay dans Nouvelle école ! Décidément la fameuse phrase de l’ancienne membre du 92i sur sa collaboration avec Fresh continue de faire parler et à l’occasion de sa semaine Planète Rap sur Skyrock pour présenter sa nouvelle mixtape Autobahn. Le S a donné son interprétation des propos de la « Jolie Garce » dans son couplet sur le titre « Kobe« .

En effet lors de la sortie de l’album « A l’abri » de Fresh La Peufra, le featuring avec Shay a interpellé le public car elle chante dans couplet, « J’suis en TT tous les matins, j’représente les meufs bien, les catins, hein. Moi-même, j’suis une meuf bien, une catin, hein. Et j’suis pas venu pour montrer mes robes. Boss bitch, j’ai pris 5 fois ce qu’a pris Fresh dans Nouvelle École« .

Les propos de l’artiste Belge ont intrigué les auditeurs afin de savoir si elle a réellement cinq fois plus que le vainqueur de l’émission de Netflix qui a empoché le pactole de 100 000 euros. Elle aurait donc touché une sacré somme, 500 000 euros précisément mais son compère du jury de la Nouvelle école, SCH ne peux pas en dire autant.

Shay apparaît en feat avec Fresh dans le son ‘Kobe’. Retour aux sources 🤔 J’ai l’impression d’entendre Shay sous 92i, vous en pensez quoi ? En tout cas c’est exactement ce que j’attend d’elle. À quoi ressemblera son album ? Une vibe comme son dernier single DA ? 1/2 pic.twitter.com/EwUhw4D1YR — MOB (@lemobmagazine) October 28, 2022

Face au buzz de cette déclaration, Shay a laissé planer le mystère, elle n’a fait aucun commentaire sur les interrogations des fans alors que Fresh s’est exprimé et a apprécié la performance de la rappeuse.

« Tu vois je me dis en fait c’est insolent et j’ai kiffé parce que du Shay. (…) Tu sais très bien, que cette phrase, là, elle va faire parler et tout (…) Moi c’est ça que j’ai le plus kiffé puis la petite référence et moi, ça m’a fait kiffer puisque c’est du Shay à 100% (…) C’est de l’ego trip, moi j’ai kiffé de ouf » a-t-il confié. Interrogé cette semaine sur le sujet à la radio Skyrock, SCH a également donné son avis sur ce fameux couplet de l’interprète de PMW et a une toute autre version.

« Selon moi, comme j’ai écouté son couplet, elle dit ça à toutes les meufs qui l’ont critiquées. En mode : “Je ne suis pas venu pour montrer mes robes, j’ai pris mon oseille”. Et c’est absolument pas pour parler de Fresh ou quoique ce soit » a expliqué SCH avant de tourner en dérision cette polémique en confiant ironiquement avoir a été payé en Caprisun, « Moi, sur Nouvelle école, j’ai été payé en Caprisun. On m’a donné 3 Caprisun« a-t-il déclaré.