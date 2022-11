SCH explose les ventes, les premiers chiffres d’Autobahn sont connus

Les gros chiffres de SCH

Avec son album JVLIVS II paru au mois de mars 2021, SCH avait réalisé un démarrage stratosphérique avec 36 427 ventes en trois jours d’exploitation, pour son nouveau projet Autobahn, les chiffres sont moins impressionnants, mais le rappeur Marseillais établi tout de même un gros en précisant qu’il ne s’agit là que d’une mixtape et non d’un album.

Vendredi dernier, SCH a fait son retour en musique avec une mixtape de 17 titres intitulée Autobahn figure trois collaborations avec Morad sur « Madre Mia », avec So La Lune pour le titre « Transmission Automatique » et enfin avec Dinos sur le morceau « Marginaux ». Avant la parution du projet le « S » a sorti deux singles qu’il a clippé, « LIF » (près de 7 millions de vues sur Youtube) et « Niobé » (1,6 millions de visionnages). A l’occasion de la sortie de cette mixtape, l’auteur JVLIVS a réussi à placer la plupart de ses chansons dans le classement des 100 titres les plus écoutés du moment en France sur les plateformes de streaming de quoi lui permettre de réaliser un bon démarrage au niveau des ventes, en effet les premiers chiffres viennent de tomber ce lundi.

SCH a vendu 16 206 exemplaires en trois jours du projet Autobahn avec dans les détails 7 300 ventes en streaming, 8 599 ventes en physique et enfin 307 ventes en téléchargement. Cette mixtape va permettre de faire patienter les fans avant la présentation du troisième volet de JVLIVS 3 dont il vient de confimer que c’« est dans les tuyaux ».