Naps entre dans la légende en réalisant une performance inédite

C’est une grande première pour un rappeur français en solo ! Le succès fulgurant du tube La Kiffance vient de permettre à Naps de décrocher la certification de quadruple single de diamant. C’est seulement la seconde fois en France que cet exploit est réalisé mais qu’aucun autre rappeur dans l’hexagone n’a réalisé seul.

Ça va être difficile de battre le record de Naps !

Depuis l’été 2021, le hit La Kiffance ne cesse de tourner en boucle dans toutes les soirées et à la radio. Sur les plateformes de streaming le titre a explosé des nombreux records avec une première place au Top Singles pendant plusieurs semaines avec désormais un total de 165 millions d’écoutes sur Spotify. Ce titre de Naps produit par Zeg P extrait de l’album « Les mains faites pour l’or » certifié disque de platine avait rapidement fait sensation à sa sortie en début d’année dernière et l’artiste Marseillais a d’ailleurs confié il y a quelques mois ne pas avoir mesuré l’impact qu’a pris ce morceau..

« Je le réalise par rapport à l’engouement. Je suis invité sur les plateaux TV maintenant. C’était pas le cas avant ! Ça a pris une ampleur tellement populaire que ça m’a dépassé. Je le voyais comme un tube, mais pas comme un gros tube comme ça. C’est incroyable. » avait-il confié avant de préciser, « Ça y est, il m’appartient plus, le morceau. Il appartient à la France, j’ai envie de dire. Et même à plus, parce qu’il a dépassé les frontières ».

Cette semaine Naps vient d’annoncer que La Kiffance totalise plus de 200 000 millions de streams ainsi que 150 millions de vues ce qui lui permet d’être quadruple single de diamant. C’est le deuxième single en France a obtenir cette certification et également le second plus gros succès du streaming en France derrière le titre « Bande Organisée » du collectif 13’Organisé de Jul mais c’est un record pour un artiste sur un single en solo.

« Quadruple DIADIA. C’est la KIFFANCEU. Wesh la TN, ça flexxx. Seul morceau solo du rap fr à être autant certifié, c’est trop beau. Grosses bises, prenez soin de vous, on se voit très très bientôt » a déclaré le rappeur Marseillais en annonçant la bonne nouvelle sur Twitter.