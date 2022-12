Booba termine Gims qui se justifie sur son style de rap

Booba démonte Gims sur son explication de ne peut plus rapper comme avant !

“J’ai 36 ans, je ne peux pas raconter la même chose que Koba ou Gazo“ a confié très honnêtement Gims dans son entretien avec Mehdi Maïzi sur façon actuelle de travailler et d’écrire des morceaux de rap dans sa carrière. Cette déclaration n’a pas laissé indifférent Booba qui a un avis totalement opposé sur le sujet et a décidé de le faire savoir.

Sans langue de bois, Gims a répondu dans l’émission Le Code aux questions de Mehdi Maïzi et l’une des séquences de cette interview a interpellé Booba. C’est à l’occasion de la parution du cinquième album solo de sa carrière baptisé “LDVM” (Les Dernières Volontés de Mozart) que l’ancien leader de la Sexion D’Assaut a expliqué qu’il n’a pas le même train de vie que la nouvelle génération de rappeurs français de plus en plus populaire auprès des auditeurs en citant les exemples de Koba LaD et Gazo pour se comparer à eux mais B2O n’est pas du tout du même avis a décidé de le tacler pour ses propos.

“Je pense que le problème du Hip Hop et du rap c’est qu’à un certain âge, ça devient de plus en plus difficile.” a déclaré Gims dans les studios d’Apple Music avant de livrer son opinion plus détaillé pour se justifier. “Parce qu’il faut se dire la vérité, c’est une musique écoutée par les enfants, les gamins, les très jeunes. Et aujourd’hui, par les gens un peu plus âgés. Plus vieux parce que c’est un art qui est arrivé à un certain temps donc il faut mûrir le truc” constate-t-il sur le rap d’aujourd’hui. Le compagnon de DemDem a par la suite poursuivi avec une comparaison entre le rap en France et aux Etats Unis.

“On n’est pas aux Etats-Unis où les DJ ont inventé le truc y a longtemps, où les fans de rap ont 75 ans. On n’y est pas encore. Nous, on est dans un truc où c’est encore limité, donc rapper ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile d’avoir un public qui va s’identifier à tes textes” déplore Gims. “Tu vas dire quoi ? Moi j’ai 36 ans. Qu’est-ce que je vais raconter ? Je ne peux pas rapper ce que dit Koba LaD. Tu vois ? Je ne peux pas rapper forcément ce que dit Gazo. Ça correspond avec leurs vies, leurs trucs, c’est sale. Mais voilà, je veux être cohérent.” précise ensuite Meugui. Booba a partagé l’extrait vidéo de passage de Gims dans Le Code pour lui adresser une pique. “L’explication de “j’y arrive pas” by Maître Gims.“ a-t-il tweeté.

Une nouvelle attaque de Kopp contre Gims qui s’est exprimé la semaine dernière sur leur clash en direct sur France Inter en révélant pourquoi il réagit parfois aux attaques de son rival en assurant que Booba est en réalité l’un de ses fans.

L’expliquation de “j’y arrive pas” by Maître Gims. pic.twitter.com/dA1MJ1PBe2 — Booba (@booba) December 4, 2022

.