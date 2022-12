Gims chaud pour un feat avec Mbappé et Giroud ? Il répond

Avec quel joueur de l’équipe de France, Gims pourrait-il réaliser une collaboration ? Meugui nous donne sa réponse !

Gims poursuit la présentation de son dernier album en solo “Les Dernières Volontés de Mozart” avec un passage dans l’émission de Claire Arnoux sur BeIN Sports. Avant sa prestation devant des millions de spectateurs dans le monde lors de la finale de la Coupe du Monde de dimanche après-midi, le leader de la Sexion D’Assaut a été questionné par la journaliste sur le joueur avec lequel il accepterait d’enregistrer un titre.

Gims featuring Mbappé pour un future tube ? Il dit oui !

Entre les rappeurs français et les joueurs de football les liens sont très forts ces dernières années. Ils sont nombreux à s’afficher fréquemment avec des stars du ballon d’or comme par exemple Gradur qui a un partenariat avec Betclic et assiste souvent aux rencontres des plus grands événements du football. Il y a quelques années Rohff avait même fait poser Benzema sur l’un de ses titres, ce dernier avait également ensuite participé au tournage d’un clip de Booba. Cette fois-ci c’est au tour de Gims d’être à l’honneur pour un événement historique avec son concert à la cérémonie de clôture de la Coupe de Monde 2022 au Qatar à Doha. “Je suis heureux de vous annoncer que je performerai lors de la finale de la Coupe du monde” avait annoncé fièrement à ce sujet il y a quelques semaines.

Avant la finale inédite entre la France et l’Argentine alors que le Maroc et la Croatie s’affrontent aujourd’hui dans la petite finale, Gims s’est exprimé sur le stress de chanter lors de la finale de la Coupe du Monde ainsi que sur le ou les joueurs capables de travailler avec lui pour un morceau commun. “Un featuring avec footballeur, vous rêveriez du duquel ? Ils aiment bien chanter les footballeurs” a questionné Claire Arnoux. Meugui a donné trois noms en citant des joueurs de l’équipe de France, “La musique les accompagne tout le temps, ils chantent, ils sont habitué. Kylian (Mbappé), Kimpembe c’est un fêtard, Giroud, je le verrais bien sur un refrain…“ a-t-il répondu.

Le message est passé, reste à savoir si l’un des trois joueurs cités est intéressé pour se lancer dans le musique en compagnie de Gims, peut-être pour l’hymne le prochain hymne des Bleus.