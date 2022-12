Booba rigole de la défaite de la France, les fans le remettent en place

Booba s’amuse de l’échec des Bleus et rend furieux les fans.

Après la victoire de l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde au Maroc sur le score de 2 buts à 0 face au Maroc, Booba s’était moqué des Marocains pour avoir cru pouvoir remporter le trophée. B2O vient de récidiver suite à l’échec des Bleus en finale contre l’Argentine ce qui n’a pas été du goût des internautes. Ils ont répondu au rappeur du 92i pour le recadrer.

Ca y est on connait le nom du nouveau champion du monde de football. La France n’a pas réussi à conserver son titre mais n’en est pas passée très loin. L’Argentine de Lionel Messi, élu meilleur joueur du tournoi a gagné la troisième Coupe du Monde de son histoire après une match historique. La rencontre s’est terminée sur le score de 3 buts à 3 et l’Albiceleste a obtenu sa victoire aux tirs au but. Avant la rencontre, Booba avait apporté soutien eu Bleus mais a ensuite agacé les internautes à la fin du match avec le message assez énigmatique ainsi qu’une vidéo en hommage à l’Argentine avec Diego Maradona. Le DUC est encore allé en plus loin et a déclenché la colère des supporters Français.

Les internautes se déchainent sévèrement contre le DUC !

En effet Booba a fait une nouvelle blague sur Twitter pour ridiculiser l’équipe de France. Il a posté un montage du célèbre mème de Tobey Maguire dans Spiderman se rendant compte qu’il peut désormais voir sans ses lunettes suite à sa mutation en super héros. Sur l’image le personnage pense apercevoir sans ses lunettes le trophée de la Coupe du Monde mais découvre finalement qu’il s’agit là d’une simple baguette ayant une silhouette identique le tout avec un drapeau tricolore et un emoji « Mort de rire » ainsi que le message “Bonjour la Fraaaaannnnnccce!”. Une façon de rire de la défaite de Bleus comme l’artiste l’avait fait avec le Maroc en remplaçant la baguette par une broche de kebab.

Cette publication a fait vivement réagir les internautes qui ont décidé de s’en prendre à Booba dans les commentaires. “Bizarrement beaucoup de ceux qui s’indignent aujourd’hui trouvaient ça marrant quand c’était la même photo avec le Maroc”, “Ni*ue t’as mere f*p , toi moi octogone quand tu veux”, “T’es né à Sèvres Élie, pourquoi t’ouvres ta gorge ?”, “Tu payes tes impôts ici toi?”, “la France t’as donné une carrière, la preuve tu l’as remercié en ayant des jambes de coq”, “La baguette reste plus épaisse que tes jambes” ou encore “Le mec chambre son propre pays vous ne rêvez pas”, l’ont interpellé les Twittos. Certains ont même décidé de ne plus le suivre sur le réseau social à l’oiseau bleu, “Je te suivez depuis longtemps ! Mais maintenant c’est le unfollow poto”.

D’autres ont pris cela avec humour et ont défendu le DUC. “Les français quand vous avez le seum vous êtes trop inspirés ptdr j’ai rigolé t’es bon fumier” et “Le manque d’humour de certains est vraiment flippant. Faut arrêter de se prendre au sérieux et vous détendre. Apaisez vos cœurs et tout ira mieux pour vous” ont réagi des fans du rappeur.

