Maes : Batzo, l’un de ses proches froidement exécuté en rentrant de Dubaï

Depuis quelques jours des messages en hommage à Batzo, une personne proche de Maes sont apparus sur les réseaux. Rapidement des rumeurs ont fait surface sur la toile que les embrouilles du rappeur Sevranais sont liées à cette tragédie alors que ce dernier n’a fait aucun commentaire sur le sujet pour le moment.

Maes au coeur des polémiques !

Au mois janvier dernier, l’information a circulé que des membres de l’entourage de Maes ont été ciblés par une fusillade à Sevran en lien à ses affaires. Suite à cet indicent l’interprète de Madrina n’a cessé d’agiter les rumeurs de différentes embrouilles le concernant dans la ville du 93. Tout a commencé avec un mystérieux incident pendant le tournage du clip “Kalenji” avec ZKR, lorsque trois véhicules ont pris feu car des personnes n’auraient pas apprécié qu’il réalise un clip aux beaudottes. La situation s’est ensuite envenimée et le rappeur originaire des cités blanches à Sevran est parti à Dubaï.

En effet en début d’année après cette affaire, Maes a passé plusieurs mois à Dubaï pour protéger sa famille, il s’est séparé de son équipe de production et a quitté son label. “Regarde, ils sont venus au clip pendant qu’on tournait la scène. Cela veut dire que l’on avait pas de vue sur les voitures. Un petit me dit : ‘il y a les voitures qui brûlent’. Je cavale, les voitures brûlent, il n’y a plus personne. Personne ne sait c’est qui, personne il truc t’as capté. Il n’y a plus personne. Toute la nuit je patiente à Sevran. Il n’y a pas mes producteurs, il n’y a personne. Je ne suis plus avec mes producteurs t’as capté ? Comme ils m’ont lâché, je ne suis plus avec eux. Il n’y a rien qui va me porter préjudice vu que j’suis en val-ca (NDLR: cavale) au point où j’en suis” avait-il expliqué il y a quelques mois tout en annulant toutes les dates de sa tournée en France.

Tué par balles au volant de sa voiture.

Ces derniers temps la tension semblait s’apaiser, Maes est même retourné en France faire quelques showcases et a créé son propre label pour préparer son prochain album dont le premier single cartonne en streaming mais depuis la fin de semaine dernière des messages sont apparus sur les réseaux suite au décès de Batzo abattu, une affaire qui serait liée au rappeur français de 27 ans. Un article de presse du Parisien confirme qu’un individu de 37 ans a été abattu au volant de son véhicule en plein centre-ville de Gournay-sur-Marne ce vendredi 16 décembre. La police n’a pas encore identifié les auteurs de cette tuerie qui s’apparente à une exécution et une enquête pour « meurtre en bande organisée » a été lancée.

“Un grand de Sevran proche de Maes s’exprime, Maes a hagra son ancien producteur et Batzo”, “Tu met plus de story… tu veux pas raconté ce qui s’est passé de ta faute ?”, “Pour l’homme abattu proche de Maes, il aurait été pris en chasse dans le département du 93 dans une ville Gournay alors qu’il aurait été en voiture par deux hommes sur un 2 roues. Coup de feu. Accident. Ils seraient enfui bers une ville Chelles.” peut-on lire sur Twitter sur cette sombre affaire à laquelle l’artiste n’a pas réagi mais serait impliqué malgré lui.

Batzo proche de Maes a été abattu hier en rentrant de Dubai « Pourchassé par un scooter, 2 personnes dessus… » https://t.co/JnMY0LrtPK pic.twitter.com/fRy7FMfw5s — 60SecondesDeRap (@60SecondRap) December 17, 2022