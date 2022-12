Pourquoi Mbappé a fait perdre 2,7 millions à Drake

Drake n’a pas porté la poisse à l’Argentine et a fait oublier sa réputation de chat noir mais il a tout de même perdu 1 million de dollar en misant l’équipe emmenée par Lionel Messi à cause de Kylian Mabppé qui avec son triplé a empêché le rappeur Canadien de remporter son gain car cette victoire s’est concrétisée lors de la séance des tirs au but.

Drake met fin à sa malédiction mais perd gros !

En quelques minutes Mbappé a mis fin aux espoirs de Drake de remporter la somme de 2 750 000 dollars. Avant la finale de la coupe du monde, l’auteur de Certified Lover Boy a supporté l’équipe de l’Argentine en affichant son importante mise sur un triomphe des l’Albiceleste. Il a placé un million de dollars pour une victoire des bleus et blancs avec une côte à 2,75. Connu pour être un grand amateur de jeux d’argents notamment sur les paris sportifs des événements comme récemment lors du classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone ou encore pour le face à face sur le ring entre Adesanya et Pereira avec une perte de deux millions de dollars, le rappeur se plante malheureusement souvent, encore une fois, il a perdu gros.

L’ancien compagnon de Rihanna n’a pu s’empêcher de parier sur le vainqueur de la coupe du monde, il a choisi de miser pour l’Argentine face à la France. A la 80ème minute de jeu, Drake avait tout bon mais Kylian Mbappé a réalisé un doublé pour égaliser 2-2. Même si les Argentins ont finalement remporté la finale aux tirs au but et que le chanteur avait misé sur la bonne équipe, c’est pour une victoire dans le temps réglementaire qu’il avait parié.

Le scénario complètement fou du match et les buts de l’attaquant français à dix minutes du terme ont donc dégouté Drizzy qui en deux minutes a perdu la somme de plus de 2 millions de dollars. Drake peut tout de même se réconforter d’avoir mis fin à sa malédiction de porter malheur aux équipes qu’il soutient.

