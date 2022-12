Drake a parié 1 million de $ sur la victoire de l’Argentine

“Je pense que l’Argentine va battre la France et remporter la Coupe du Monde” annonce Drake, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour l’équipe de France car le rappeur Canadien à la réputation d’être un véritable chat noir et de porter la poisse aux équipes de foot qu’il supporte.

Au mois d’octobre dernier Drake avait perdu une grosse somme d’argent en pariant plus de 600 000 dollars dans un combiné d’une victoire d’Arsenal sur Leeds ainsi qu’une victoire du FC Barcelone contre le Real Madrid. Connu pour porter la poisse à l’équipe de football qu’il affectionne, Drizzy n’a pas porté chance au Barca qui avait perdu le classico 3 buts à 1 tout en arborant un maillot spécial avec le logo du label du chanteur ce jour-là. Les joueurs Madrilènes Rodrygo et David Alaba s’étaient ensuite moqués de lui sur les réseaux pour ne pas avoir cru en eux et soutenir l’équipe adverse. Cette mésaventure n’a pas assagi, l’artiste Canadien qui est un habitué des paris extravagants et vient encore de le prouver.

A l’occasion de la finale de la Coupe du Monde cet après-midi, Drake soutient l’Argentine et a pronostiqué une victoire des coéquipiers de Lionel Messi. Dans un match indécis, il a fait un pari risqué d’un million de dollars en faveur de l’Albiceleste, avec une cote à 2,75, le rappeur peut emporter 2 750 000 dollars.

Champagne Papi a fièrement affiché sa mise sur son compte Instagram pour afficher publiquement son soutien à l’Argentine. En cas de défaite face à la France, sa malédiction dans le monde du sport aura encore frappé comme à plusieurs reprises depuis 2019 avec le Borussia Dortmund ou encore avec Manchester United et le FC Barcelone.

Drake betting on Argentina to win the World Cup while wearing a Napoli top 🇦🇷 pic.twitter.com/EfP8OmmMRr — Italian Football TV (@IFTVofficial) December 17, 2022