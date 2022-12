Les Argentins brûlent Mbappé au bûcher

Un comportement scandaleux des Argentins à l’encontre de Mbappé !

Les fans de foot sont passés pour toutes les émotions pendant la Coupe du Monde au Qatar. Le Maroc a créé la surprise du tournoi en devenant la première équipe Africaine à atteindre la demi-finale alors le champion en titre, la France de Didier Deschamps a failli conserver son trophée mais l’équipe de l’Argentine s’est imposée aux tirs au but.

Depuis 1986, les Argentins étaient dans l’attente d’une troisième Coupe du Monde et ont vivement fêté cette victoire après le coup de sifflet final de la rencontre face au Bleus. Les célébrations des joueurs se sont poursuivies dans les vestiaires pour au retour dans leur pays accueillis par des milliers de supporters à Buenos Aires. Certaines d’entre eux ont des comportements honteux, Emiliano Martinez s’est même affiché une poupée à l’effigie de Mbappé avant de prendre l’objet pour le poser sur son entrejambe comme il l’avait fait lors de la remise de son trophée de meilleur gardien du Mondial.

En plus de cette polémique des agissements du gardien d’Aston Villa, les supporters argentins ont aussi ciblé Kylian Mbappé et ont choqué le monde entier. En effet ils ont coupé un carton en forme de cercueil en y accrochant une photo du joueur français, avant de le brûler au bûcher. La séquence a outré les fans de l’équipe de France qui ont commenté : « Pire encore… je suis à Buenos Aires en ce moment! Si vous voyez le nombre de gens, des parents, des ados, scandant avec un grand sourire des chants rac*stes sur l’Equipe de France et sur Mbappé… c’est plus que honteux, c’est grave », « On perd, on se fait chambrer c’est le jeu. Maintenant faut serrer les dents et souhaiter le pire genre les croisés à Emiliano Martinez. On saura fêter ça », « Le rac*sme argentin c’est donc pas une légende ».