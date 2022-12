Mbappé ridiculisé par Emiliano Martinez, Messi ne réagit pas

Emiliano Martínez est toujours aussi détestable…

Les retrouvailles au camp d’entrainement du Paris Saint Germain risquent d’être tendues entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. En plus d’avoir été préféré par la Fifa pour l’élection du meilleur joueur de la Coupe du Monde et du trophée de vainqueur du Mondial, la Pugla n’a pas vraiment apporté de réconfort à son coéquipiers en club, pire encore, il a assisté aux moqueries contre l’attaquant français en restant indifférent.

Depuis le triomphe en finale de la Coupe du Monde, Emiliano Martinez enchaine les comportements provocateurs, en ayant tout d’abord mis son trophée du meilleur gardien sur son entrejambes avant d’aller encore plus loin dans les vestiaires après la rencontre avec une minute de silence à Kylian Mbappé. Ce mardi lors des festivités en Argentine pour le retour triomphant des joueurs avec la Coupe du Monde, la gardien d’Aston Villa a encore dérapé pendant la parade en bus dans les rues de Buenos Aires. Il s’est affiché avec une peluche portant la tête de l’attaquant exprimant sa déception après la défaite en finale.

Mbappé ciblé par les Argentins de manière honteuse.

Sur les images, Lionel Messi est placé à côté du gardien de l’Albiceleste et ne semble pas affecté par le ridicule de cette poupée à l’effigie de Mbappé malgré le fait qu’il soit son coéquipier en club. Selon la presse Argentine, Lionel Messi aurait assuré n’avoir rien vu alors que Emiliano Martinez était à ses côtés à quelques centimètres avec la peluche entre ses mains. Nul doute que la séquence ne devrait pas échappé à l’ancien Monégasque dont la prochaine rencontre avec la Pulga à l’entrainement devrait se faire dans une ambiance sous tension.

Les supporters de l’Argentine ont eux aussi dépassé les limites à l’encontre de Kylian Mbappé avec des insultes racistes contre le Français et ont fait brûler un cercueil à son effigie alors que le buteur a été l’auteur d’un triplé en finale que vient de saluer Ciryl Gane en lui adressant un beau message de soutien. Cette tension avec les joueurs Argentins contre l’ancien champion du monde a été causé par sa déclaration dans une interview il y a quelques mois. “Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau là.” avait-il expliqué. Des propos que le sélection de l’équipe d’Argentine avait relativisé en déclarant “Quand Mbappé a dit ça, ses propos ont été mal interprétés pour moi, car il joue avec des coéquipiers sud-américains et il comprend très bien”. Un avis que ne semble visiblement pas partager ses joueurs.

Emiliano Martinez est en train de déraper et de manquer cruellement de classe. Au lieu de savourer sa victoire en coupe du monde, la gardien argentin a décidé de parader sur le bus avec une peluche portant la tête de Mbappé. Tout cela juste à côté de Lionel Messi, c’est MINABLE ! pic.twitter.com/brzE5QmiNR — La Source Parisienne (@lasource75006) December 20, 2022

Des supporters argentins brûlent un faux cercueil avec une photo du visage de Kylian Mbappe… (🎥 @EmilianoPagn) pic.twitter.com/anNIpoVFMQ — Footballogue (@Footballogue) December 20, 2022