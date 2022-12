Wejdene : gros coup dur, son album bide avec moins 2000 ventes

Le récente départ soudain de Feuneu du monde musical se fait ressentir pour Wejdene, son nouvel album « Glow Up » n’a pas rencontré le succès escompté auprès des auditeurs une semaine après sa sortie, les chiffres ne sont pas vraiment à la hauteur des attentes.

Wejdene a connu des épreuves difficiles ces derniers mois mais cela ne l’a pas empêché d’enregistrer son deuxième album de sa jeune carrière alors que petite frère de son célèbre producteur a décédé récemment dans une tragique accident mortel. “C’était donc pas un cauchemar c’est bien réel. Mon petit frère, mon bon petit, le seul qui est respectueux de A à Z. Pas meilleur que toi. Plus rien ne sera comme avant, plus rien. Réveille toi, reviens. Tu ne peux pas partir comme ça mon gars, tu ne peux pas me laisser. Je n’ai pas la force et je ne réalise pas (…) Je t’aime Ariel. La joie et la bonne humeur en personne. Nos cœurs sont vides. Repose en paix mon frère. J’espérais que ce soit un cauchemar et qu’on se réveille tous. Pourquoi… on t’aime tous on t’aime”, a réagi la jeune chanteuse à ce drame.

Wejdene a ensuite pris du recul en décident de sortir un nouvel opus malgré l’arrêt de la carrière de son manager, Feuneu. “Bonjour, bientôt maintenant trois semaines que je suis absente. Un tas de truc dans la tête, un tas de trucs dans le cœur. Octobre 2022 a été un mois plein de nouvelles, j’ai juste besoin de reprendre mes esprits. Merci pour tous les messages de bienveillance, ça me va droit au coeur. Maintenant va falloir reprendre le cour de la vie, apprendre à vivre avec, et à effacer les pensées négatives. Profitons de nos proches, de notre jeunesse pour construire quelque chose de stable, pour apprendre notre religion, ne perdons pas plus de temps. Ça ira mieux” s’est-elle exprimée à ce sujet il y a quelques semaines.

Finalement deux années après la parution son projet 16 certifié disque de platine, Wejdene a dévoilé le 16 décembre l’album « Glow Up » mais le projet ne s’est écoulé qu’à 1400 ventes pour sa première semaine d’exploitation avec une 106ème place au Top Albums loin des standards habituelles de son premier opus « 16 » qui s’était écoulé à 17 097 exemplaires sur la même période.