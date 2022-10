Wejdene prête à arrêter la musique comme Feuneu ? Elle se confie sur son absence

Après l’annonce de l’arrêt de sa carrière de producteur se son manager Feuneu suite au décès tragique de son frère, Wejdene connait également une période difficile et vient de se confier à ses fans sur son absence de ces dernières semaines pour s’expliquer.

Il y a quelques semaines, Feuneu a perdu son petit frère mort pendant une rixe suite à un tir accidentel de son meilleur ami le rappeur YKM. Le fondateur du label Guette L’Ascension a ensuite fait le choix radical de tout arrêter et de s’éloigner du monde de la musique pour se consacrer à d’autres activités sans donner plus de précisions sur sa reconversion. Wejdene s’était également exprimé après cet incident sur Instagram. “Je n’ai pas la force et je ne réalise pas (…) Je t’aime Ariel. La joie et la bonne humeur en personne. Nos cœurs sont vides. Repose en paix mon frère. J’espérais que ce soit un cauchemar et qu’on se réveille tous. Pourquoi… on t’aime tous on t’aime” avait-elle déclaré.

Une fin d’année très difficile pour la jeune chanteuse !

Depuis cette déclaration, Wejdene s’est fait très discrète sur les réseaux sociaux de quoi inquiéter son public sur une possible fin de carrière comme son manager et sur la suite de ses projets suite à l’arrêt prématuré de ce dernier de son rôle de producteur de la jeune chanteuse de 18 ans. Ce jeudi l’interprète d’Anissa a pris la parole pour expliquer son silence de ces derniers temps. “Bonjour, bientôt maintenant 3 semaines que je suis absente. Un tas de truc dans la tête, un tas de trucs dans le cœur. Octobre 2022 a été un mois plein de nouvelles, j’ai juste besoin de reprendre mes esprits” a-t-elle tout d’abord confié.

Elle a ensuite remercié ses fans pour le soutien, “Merci pour tous les messages de bienveillance, ça me va droit au coeur. Maintenant va falloir reprendre le cour de la vie, apprendre à vivre avec, et à effacer les pensées négatives. Profitons de nos proches, de notre jeunesse pour construire quelque chose de stable, pour apprendre notre religion, ne perdons pas plus de temps. Ça ira mieux”. En parallèle de ses propos, Wejdene vient aussi de présenter son nouveau partenariat avec la marque de chaussures, Crocs.