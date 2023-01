Mister V et Soso Maness atomisent Le Graët, “cette tête de pointeur”

On ne touche pas à une légende comme Zizou ! Mister V et Soso Maness ont démonté Le Graët pour ses propos tenus à l’égard de Zinédine Zidane. Le rap français est monté au créneau pour prendre la défense de l’ancien N°10 des Bleus, Rohff, Soolking ou encore Mokobé du 113 ont également pris parole pour fustiger le comportement du président de la FFF.

Mister V détruit Noël Le Graët !

Le craquage de Noël Le Graët n’arrête plus de faire parler en ce début de semaine. Le dirigeant de la fédération française de football s’est confié sur le choix de la prolongation du contrat de Didier Deschamps jusqu’en 2026 avec les Bleus avant d’être questionné sur Zinédine Zidane et c’est à ce moment là qu’il a eu un discours surprenant à l’encontre de l’ancien Ballon D’Or : “Zinédine Zidane, je ne l’aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire quoi ? Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d’accord avec Didier ? (…) J’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu’il veut en Europe, un grand club. Une sélection, j’y crois à peine en ce qui me concerne.. Si Rohff a été l’un des premiers a poussé un coup de gueule virulent contre le patron de la Fédération, des autres réactions d’artistes ont rapidement suivi dont celle très remarquée de Mister V.

Les réactions du rap français se multiplient !

“Allez voilà, puis maintenant on quitte la fédération, et puis hopla pour finir on bai*e sa mère“ a lâché Mister V dans un tweet avec le lien d’un article sur les excuses de Le Graët qui ne l’ont pas satisfait, une réaction soutenue par les internautes avec plus de 65 000 “J’aime” sur sa publication. “Ca tête de pointeur“ a balancé Soso Maness dans une story. Mokobé s’est exprimé plus longuement avec plusieurs tweets, “Le graet viens d’appuyer sur la bombe atomique j’attend avec impatience la vidéo de molina pour mettre fin à sa carrière, il a non seulement aucun respect pour Zidane qui est une des plus grandes légendes du football, l’alcool c’est pas bon le graet” puis “Noël l’ingraet” avant de poster une photo en compagnie de Zizou pour lui afficher son soutien ainsi que le message, “#LeGraetOUT ce qui est magique avec Zidane c’est qu’il n’a absolument pas besoin de réagir le monde entier est de son côté, c’est ça une légende”. “#Zidane #Zizou a jamais une légende du foot” a ajouté Soolking avec un émoji clown.

Allez voilà, puis maintenant on quitte la fédération, et puis hopla pour finir on baise sa mère https://t.co/7IcBIDuWhW — Mister V (@MisterVonline) January 9, 2023

Le graet viens d’appuyer sur la bombe atomique j’attend avec impatience la vidéo de molina pour mettre fin à sa carrière, il a non seulement aucun respect pour Zidane qui est une des plus grandes légendes du footbal, l’alcool c’est pas bon le graet 👎🏾#LeGraet — #Africaisthefuture Artist (@Mokobe113) January 8, 2023