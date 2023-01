Noël Le Graët présente des excuses à Zidane

“Noel Le Graet va présenter ses excuses à Zinedine Zidane via un communiqué urgent dans les prochaines minutes” vient de révéler le journaliste, Mohamed Bouhafsi sur le scandale qui agite toute la France ce lundi, les propos chocs de Noël Le Graët à l’égard de Zinedine Zidane. Face à l’ampleur du scandale, le président de la FFF n’a plus le choix et se retrouve contraint à réagir.

Après l’agitation médiatique, la réaction officielle de Noël Le Graët n’aura donc pas tardé. “Zinédine Zidane, je ne l’aurais même pas pris au téléphone” s’est-il exprimé ce dimanche soir en direct sur RMC avant d’assurer n’en avoir “rien à secouer” sur la possible prise de poste en tant que sélectionneur de Zizou dans un autre pays que la France ce qui a rendu dingue tous les fans de ballon rond comme le rappeur Rohff. Les voix se sont rapidement élevés à l’encontre du dirigeant du football français, même Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports a exigé des excuses.

L’affaire a pris une telle ampleur que Noël Le Graët n’a eu d’autre choix que de présenter des excuses publiques dans un communiqué ce lundi matin : « Ces propos maladroits ont créé un malentendu. Je tiens à présenter mes excuses personnelles pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu’il était et l’entraîneur qu’il est devenu. » a-t-il déclaré dans une déclaration relayée par le journal L’Equipe. Des «propos maladroits» et des «excuses» qui ne risquent pas forcément de convaincre tout le monde.

