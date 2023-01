Matt Houston violemment tabassé pour avoir clashé Diam’s ? Il répond

« Achète un plaid et va n**uer ta mère nain mais« avait déclaré Matt Houston contre Diam’s il y a quelques mois. Une phrase qui a refait surface suite à sa vidéo avec le visage tuméfié et rempli d’hématomes. L’ancienne gloire du R&B en France n’a livré aucune explication en se filmant après avoir vraisemblablement subi une agression mais vient de s’exprimer sur le sujet.

L’année dernière lors du Festival de Cannes, Diam’s a fait son grand retour médiatique pour la sortie de son film Salam et a accordé une interview à Brut ce qui avait vivement fait réagir Matt Houston. L’auteur de « R&B 2 rue » s’en est pris à l’ancienne rappeuse avec des propos malvenus et malveillants sur Instagram en affichant un extrait de la vidéo de cet entretien avant de finalement s’excuser face aux nombreuses critiques suite à son commentaire déplacé en rapport avec sa religion.

J’ai un problème avec Diam’s confirme Matt Houston !

« Moi je parle d’un plaid pour qu’elle aille se reposer. Le truc où on fait la sieste dessous là, sur le canapé. V’la comment les gens pètent un câble de nos jours. Depuis quand moi j’ai un problème avec quelques religions que ce soit, vous mélangez tout de fou. C’est à elle que je m’adresse après avoir vu son interview, pas à une religion. » s’est-il expliqué à l’époque avant de préciser, « Moi j’ai vu son interview elle m’a fatigué, et en plus je l’ai trouvé fatiguée donc c’est pour ça que j’ai parlé de plaid ». L’explication n’avait pas vraiment convaincu les internautes et il s’est même attiré les foudres de Mister You avant de présenter des excuses à Diam’s, « L’erreur est humaine… le plus dur dans la vie est de reconnaître ses tords. J’ai fauté, et je m’en excuse. Paix sur vous et sur Mélanie. ». L’affaire semblait donc close mais sa récente vidéo avec le visage criblé de bleus en promettant de se venger.

« Ah ouais mauvais travail… Ah ouais j’en ai partout ! Ah quand tu prends une volée, il faut accepter. La revanche est programmée déjà » commente le chanteur, le visage amoché. Visiblement victime d’une agression, Matt Houston n’a donné aucun détail sur ce qui lui est vraiment arrivé mais a répondu à un internaute pour savoir si cela est lié à ses propos contre Diam’s.

« Pourquoi tu insultes Diam’s », elle vit sa vie OKLM, tu lui insulte sa mère, t’aime pas qu’elle porte le voile. T’aime pas les musulmans qui pratique ou quoi ? Tema le karma tu finis avec un cocard à ton âge et l’ancien ressaisi toi. » a déclaré l’internaute à l’encontre de l’auteur du tube Positif qui a réagi « Descend ton calbar, penche toi en avant met tes mains sur tes pieds en mode souplesse et la met ton bangala dans ta bouche et su*e toi, tu vas kiffer. Quel rapport petit c*n. J’ai rien contre les musulmans, j’ai un problème avec Diam’s point barre« .