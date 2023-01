Les nouveaux rappeurs ‘assassineraient’ 2Pac s’il n’était pas mort selon T-Pain

T-Pain s’est attiré les foudres des puristes du rap il y a quelques mois avec sa déclaration au sujet de 2Pac et la séquence vient de refaire surface sur la toile déclenchant la colère des fans de Tupac Shakur.

Lyricalement, Tupac se ferait assassiner pour T-Pain…

Les propos de T-Pain n’ont pas plu à beaucoup de monde et a choqué les auditeurs de rap qui n’ont pas digéré ses propos en affirmant que les rappeurs d’aujourd’hui pourraient plier lyricalement Tupac s’il était encore vivant, une provocation qui ne passe pas. C’est à l’occasion d’une discussion avec Akademiks l’été dernier que Faheem Rashad Najm s’est lâché sur le défunt rappeur américain mort assassiné au mois de septembre 1996 à Las Vegas en exprimant ouvertement le fond de sa pensée sur la nouvelle génération en comparaison à l’ancienne.

« Si 2Pac ne s’était pas fait buter si jeune, il se ferait bouffer lyricalement aujourd’hui. Il se serait fait assassiner. » assure T-Pain avant de justifier son affirmation « Si il y avait eu des platerformes de streaming à l’époque, Pac se serait fait bouffer. Je dis juste quand on regarde les meilleures paroles de 2Pac, c’est rien (peanuts) comparé au niveau d’aujourd’hui. ». Surpris par les propos de T-Pain, Akademiks l’a questionné pour avoir plus d’explications sur le sujet. « Pac était un pu*ain de poète. Pac était un des plus grands lyricistes à cette période, mais si on avait eu les réseaux sociaux à l’époque et que tout le monde pouvait donner son avis, opinion, ils auraient été beaucoup moins respectueux envers 2Pac. » poursuit-il.

Des mots très durs envers celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur rappeur de tous les temps et qu’au contraire de ce qu’affirme le chanteur de R’n’B, les réseaux auraient peut être justement pu lui permettre d’obtenir encore davantage de popularité mais on ne pourra malheureusement jamais le savoir…