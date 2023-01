Booba démonte Marco Mouly après ses menaces, « La vie c’est pas Netflix »

Silencieux dans une premier temps Booba a finalement réagi à la récente vidéo de Illan Castronovo et Marco Mouly dans laquelle les deux protagonistes s’en prennent à lui. Ce dernier a notamment promis de « s’occuper » du DUC de Boulogne lors de son échange avec l’influenceur en annonçant vouloir le faire venir dans TPMP avec l’aide d’Hanouna pour le rencontrer. Le rappeur du 92i a enfin répondu.

Booba réplique au coup de pression de Marco Mouly avec la manière !

Le Boss du Rap Game s’est fait un nouvel ennemi mais cette fois-ci il n’y est pour rien. Après l’accrochage avec Illan Castronovo suite à sa vidéo dans laquelle il fait la promotion de ses conseils en séduction, Booba s’est attiré lest foudres de l’influenceur qui s’est associé à Marco Mouly et lors d’un live sur les réseaux, le duo n’a pas hésité à provoquer B2O. Le candidat de télé-réalité qui avait déjà annoncé son envie de « terminer la carrière » de Kopp et le « roi de l’arnaque » ont eu une longue discussion au sujet de l’ancien membre du groupe Lunatic qui ne l’a pas laissé indifférent.

« Mon ami, il a besoin de nous pour exister donc tu fais passer le message à Booba que je n’ai rien dit. (…) Et là quoi qu’il arrive, c’est Marco Mouly qui va s’occuper de lui. (…) Là je vais le provoquer chez TPMP, je vais le provoquer chez Cyril Hanouna. Je vais le faire venir et là on va voir ce qu’il a contre nous », a notamment déclaré Marco Mouly dans cette séquence avec Illan Castronovo. Quelques jours après la diffusion de la vidéo, Booba a enfin répliqué en relayant une copie d’écran de notre article à ce sujet titré « Marco Mouly menace Booba de s’occuper de lui« avec le message « Marco Mouly, Cyril Hanouna, Tpmp, continuez à vous croire tout permis… La vie c’est pas netflix…« . B2O a également posté un tweet d’un séminaire « One day business, mindset et action » avec Mouly en invité en assurant qu’il s’agit d’une arnaque, « Mon père un homme sage de 81 ans a dit un jour je cite « Il faut vraiment avoir rien à faire et du temps à perdre pour suivre Marco Mouly ! » Qu’en pensez vous » décrit le tweet.

Booba a enchainé avec une vidéo non datée du « roi de l’arnaque » en train de s’embrouiller avec plusieurs personnes en prison. « Arrêtez les gars, il n’a pas votre âge ! » commente un détenu sur les images filmées pour tenter de calmer la personne qui s’embrouille avec l’homme de 56 ans très énervé dans la séquence alors que le ton monte entre les différents protagonistes. Dans une autre vidéo devenue virale ce mercredi publiée par Bruno Attal, le secrétaire Général adjoint du syndicat police sur Twitter mais que Booba n’a pas partagé, le Marco Mouly semble s’être fait arrêter par la BRI lors d’une intervention musclée et risque de devoir faire un nouveau séjour derrière les barreaux mais aucune information officielle n’a encore filtré sur le sujet.

Mon père un homme sage de 81 ans a dit un jour je cite « Il faut vraiment avoir rien à faire et du temps à perdre pour suivre Marco Mouly ! » Qu’en pensez vous ? @booba @ArnaqueCpf @Cyrilhanouna @TPMP https://t.co/SkxBk8TytO — Grégory Zaoui (@gregory_zaoui) January 18, 2023

#TPMP et @Cyrilhanouna ne devraient plus donner de visibilité à une racaille comme @mouly_marco .

La criminalité vous mène tôt ou tard en prison.#Mouly fanfaronne à la télé mais regarde ses chaussures quand il est interpellé. pic.twitter.com/uYOPezAKOq — Bruno Attal (@Bruno_Attal_) January 18, 2023