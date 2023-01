Marco Mouly menace Booba de s’occuper de lui

Booba risque d’être furieux en découvrant les images du live entre Illan Castronovo et Marco Mouly qui se moquent ouvertement de lui en le provoquant. Ce dernier nommé est très remonté contre Élie Yaffa et souhaite ouvertement le confronter chez Cyril Hanouna afin de s’occuper de lui.

Très excité, Marco Mouly chauffe Booba !

Dernièrement la tension est montée entre Illan Castronovo est Booba suite au tacle de B2O au sujet de la formation séduction proposée par l’influenceur. Il lui a répondu avec des rumeurs compromettantes en l’accusant notamment d’avoir « soulevé une fille de 16 ans » selon ses termes en la personne d’Inès Sberro. Dans un live Instagram, Illan a poursuivi ses investigations contre B2O en compagnie de Macro Mouly qui est très remonté contre le rappeur français exilé à Miami.

« Mais c’est un pointeur » affirme Illan Castronovo au début de la séquence sur Booba, « Mais parle, mais parle » lui demande Marco Mouly qui se lâche ensuite contre B2O, « Je lui ai rien fait, il a sorti une vidéo sur moi ! Qu’est ce que je lui ai fait ? Il veut attaquer tout le monde Il a besoin de qui lui ? Pour exister il a besoin de qui ? ». « Il a besoin de nous. Mon ami pour exister il a besoin de nous. Donc, tu fais passer le message à Booba, que je n’ai rien dit trois fois, trois fois, je lui ai rien dit. Là, il a envoyé une vidéo sur moi avant-hier. » poursuit-il avant d’avertir le DUC, « Et là, quoi qu’il arrive, c’est Marco Mouly qui va s’occuper de lui » et de le traiter de chanteuse, « parce que les chanteuses je les connais pas moi. Je connais que les vrais chanteurs. Non mais, je parle sérieux. ».

Une confrontation annoncée chez Hanouna dans TPMP

« Ben le message, il est passé » réagit Illan . « Non mais qu’est-ce t’as ? C’est toi qui m’a appelé pour me chauffer. Qu’est-ce t’as ? T’as plus les coui**es ? » réplique Marco Mouly. « C’est toi qui m’as appelé menteur », répond l’influenceur, « T’as plus les coui**es. Non mais dis-moi, t’as les coui**es ou t’as pas les coui**es ? » poursuit le roi de l’arnaque. « Mais moi j’ai les coui**es mais c’est toi qui m’as appelé. pour faire le sale boulot comme d’hab’, comme d’hab’ pour faire le sale boulot. On m’envoie au charbon pour faire le sale boulot ! » rétorque Castronovo.

Marco Mouly annonce ensuite vouloir provoquer Booba pour le faire venir en face de lui dans l’émission Touche Pas A Mon Poste de Cyril Hanouna, « Allez Illan va faire le sale boulot T’es annoncé, t’as annoncé sur TikTok que Booba sortait avec une meuf de 16 ans, est-ce que c’est vrai ? Lui il croit qu’il va t’enterrer ? ». « J’ai tout envoyé sur lui, j’ai toutes les dingueries sur lui et y a encore d’autres dingueries » répond Illan, « Là je vais le provoquer chez TPMP, je vais le provoquer chez Cyril Hanouna, je vais le faire venir et là ont va voir ce qu’il a contre nous » précise Mouly.

Nul doute que Booba ne devrait pas manquer de réagit cette vidéo pour ajouter son commentaire aux déclarations de Marco Mouly alors qu’il vient de dévoiler sa collaboration inédite avec Mademoiselle Lou et d’adresse un message élogieux à Léna Situations.