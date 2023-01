Booba atomise Hanouna avec des affaires compromettantes, « Il valorise les escrocs »

Booba a récemment déclaré la guerre à Cyril Hanouna en raison de son soutien aux « influvoleurs » et il a tenu parole en multipliant les accusations contre l’animateur de TPMP notamment pour ses liens avec Magali Berdah et sa société Shauna Events au centre des nombreuses polémiques.

L’autoproclamé Boss Du Rap Game mène une lutte sans repos contre les « influvoleurs » pour dénoncer les actes frauduleux afin de rétablir la vérité avec comme cible principale Magali Berdah. Booba ne laisse aucun répit à cette dernière en faisant tomber son empire avec l’aide de sa communauté et Hanouna en fait également les frais en raison de son affiliation avec les agissements de l’agente de personnalités de télé-réalité.

« Je vis, jour et nuit, un cyberharcèlement d’une violence inimaginable, tant sur ma personne, que sur mon entreprise. On cherche à détruire ma famille, mes enfants, ma société », s’est indignée Magali Berdah avant de confier avoir toucher le fond et ne plus pouvoir se relever à cause de Booba et du cyberharcèlement causé par les commentaires sur les réseaux suite aux dénonciations du rappeur qui ont attisé la haine contre elle. Selon ses propos même sa famille a été blessée par la « violence inimaginable » qu’elle rencontre de la part des internautes et que sa vie est détruite. Les mots de l’influenceuse n’ont pas touché Kopp, il poursuit sur sa lancée tout en impliquant Cyril Hanouna.

« T’as perdu. Plus tu mens plus, tu seras ridicule. Et tu vas entraîner beaucoup de monde avec toi » écrit Booba sur Twitter puis précisé, « Beaucoup de gens qui font les autruches en ce moment…. Magali Berdah qui pleure sur BFMTV… Ce que t’as pas compris Magali c’est que tu peux mentir même pendant des années, nous, on a les faits ». B2O a ensuite ciblé le présentateur de TPMP qu’il avait déjà averti quelques semaines auparavant, « Désolé Cyril Hanouna mais tu as choisi ton camp, tu es aussi responsable que tous ces démons que tu protèges (…) Ça ne peut plus durer « .

« Cyril Hanouna il valide valorise et blanchi tous ces escrocs dans son émission TPMP car il se croit au dessus de tout. » a déclaré ce samedi Booba avant de préciser, « Moi aussi il a failli me convaincre qu’il n’était pas au courant de toutes les arnaques de Shauna Events mais tout est faux. Il est de leur côté… ». Le rappeur a également relayé une vidéo d’une récente story de Magali Berdah en train de s’amuser avec une amie alors qu’elle se dit en pleine dépression à cause de B2O.

Cyril Hanouna n’a pas fait de commentaire sur les propos de Booba et semble préférer le silence face aux accusations. Le DUC de son côté a encore posté des photos de l’animateur avec des chroniqueuses de TPMP tel que Agathe Auproux, Kelly Vedovelli et Enora Malagré ainsi que le message énigmatique, « Tout est vrai… » avant d’accuser C8 de faire la promotion de l’extrême droite avec un reportage d’Arte sur le sujet ainsi que le message, « Tout est vrai… Renvoyez-moi une équipe vous allez voir ».

