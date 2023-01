Rohff s’en prend aux milliardaires et à Elon Musk qui soutient Macron

Rohff ne mâche pas ses mots à l’égard du multimilliardaire et allume Elon Musk : Occupe-toi de supprimer les bots Twitter !

Emmanuel Macron présente ce lundi la réforme des retraites au Conseil des ministres ce lundi. Le président de la république souhaite faire passer l’âge légal du départ à la retraite en France de 62 à 64 ans. La semaine passée des milliers de français se sont mobilisés dans la rue pour manifester contre cette décision qui est soutenue par le multimilliardaire Elon Musk et cela a agacé Rohff.

Rohff allume Elon Musk et les milliardaires

Au mois de novembre dernier, le rappeur de Vitry s’est déjà adressé au nouveau propriétaire de Twitter pour dénoncer des commentaire négatifs à son encontre sur le réseau social à l’oiseau bleu provenant de faux comptes avec le tweet : « Wesh Elon Musk faudra vraiment enlever ces options de bot capables de créer des faux comptes, des faux commentaires sous nos post. Oh les faibles. ». Le tout en mentionnant le directeur général de Tesla puis il a ajouté, « Que des commentaires positifs et objectifs sur YouTube et Insta donc y a que sur Twitter que ça rage en faux comptes à 0 ou 5 abonnés ». Cette fois-ci c’est pour une toute autre raison que Rohff a décidé de pousser un coup de gueule, la réforme des retraites.

Rohff a partagé un tweet d’Elon Musk dans lequel il apporte sa force à Macron, « Macron fait une chose difficile, mais juste. L’âge de la retraite de 62 ans a été fixé alors que l’espérance de vie était beaucoup plus courte. Il est impossible pour un petit nombre de travailleurs de faire vivre un nombre massif de retraités. ». Ce message énerve Housni. « Un milliardaire qui défend Manu et la loi retraite…Quel hasard! Le même qui rachète des boites pour licencier tout le monde au profit de SON capital. Elon Musk ta réalité n’est pas française. Occupe-toi de supprimer les bots Twitter au lieu de supprimer des vies de famille » déplore l’artiste du 94.

Sans langue de bois, Rohff n’a pas hésité à monter au créneau pour dénoncer les propos du multimilliardaire. Il poursuit avec deux punchlines, « Pendant que les riches tuent le temps, le temps tue les pauvres… » extrait du titre « Creuset 2 voyous » de l’album « La Vie avant la mort » paru en 2001 puis « La vérité : les milliardaires ne valent que quelques coups de pelles. ». Une phrase issue du morceau « Apparences trompeuses » du projet « La Fierté des nôtres » sorti en 2004.

Pendant que les riches tuent le temps, le temps tue les pauvres… pic.twitter.com/vUcO2XJMwr — ROHFF (@rohff) January 22, 2023