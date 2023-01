Booba détruit Hanouna, « C’est un danger pour l’humanité »

Silencieux aux attaques de Booba à son encontre, Cyril Hanouna reste pour le toujours totalement indifférent face aux révélations à son encontre et sur ses liens avec les influvoleurs mais vient encore de prendre cher. Le Boss du Rap Game vient encore de charger le présentateur de TPMP et compte bien mettre à fin à ses agissements.

Booba ridiculise Hanouna et l’accuse de pas assumer ses actes !

Il y a quelques semaines le DUC a prévenu le présentateur télévisé qu’il ne vas plus le lâcher et lui mener la vie dure en raison de son affiliation avec certains influenceurs aux intentions peu scrupuleuses. Booba reproche principalement à Cyril Hanouna de couvrir le actes frauduleux de Magali Berdah, ancienne chroniqueuse de TPMP.

Dans cette guerre, le fondateur du 92i vient de lancer une nouvelle offensive sur Twitter avec une photo de la couverture d’un livre de Martine Magnnin intitulé « Le confort de l’autruche » avec l’image d’une autruche la tête dans le sol pour insinuer sans le citer explicitement que son rival tente d’ignorer les accusations auxquels il fait face ainsi que le message suivant pour faire une petite devinette dont la réponse est Hanouna :

« Je prétend être ami des stars, je suis complice et guru des influvoleurs, je favorise l’extrême droite, nombre de mes chroniqueurs sont impliqués dans l’arnaque au cpf, je bois d’la pisse, je ne réagis pas aux vraies attaques sur moi car je n’assumerai pas… qui suis-je ? »

Booba accuse aussi Hanouna de blanchir les escrocs et de se croire intouchable suite aux révélations des arnaques de la société Shauna Events, « Moi aussi il a failli me convaincre qu’il n’était pas au courant de toutes les arnaques de Shaunaevents mais tout est faux. » a-t-il déploré dernièrement sur le réseau social à l’oiseau bleu. Suite à cette nouvelle publication, un internaute a interpellé le DUC sur qu’il a pourtant profité de son rapprochement avec l’animateur pour faire sa promotion dans l’émission TPMP comme lors de l’organisation de son Stade de France au mois de septembre dernier.

« Tu as vraiment pas de face car tu as bien aimé t’afficher chez lui pour la promo de ton stade de France. De plus cette émission donne la parole à TOUT le monde pour faire la photo avec Bolloré et Jean messiah tu n’étais pas le dernier. Tu es dans l’abus sur certains points. », lui a fait remarquer un Twittos mais B2O a donné une explication très claire sur le sujet en déclarant :

« J’avais pas besoin de promo mon stade de France était déjà complet. Et oui j’ai déjà participé à son émission mais plus jamais! Depuis peu je découvre vraiment qui il est et ce qu’il représente. Et nous ne devons pas le laisser faire. C’est un danger pour l’humanité ».

