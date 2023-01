Wejdene blessée, sa blessure inquiète ses fans

Après l’échec de son dernier album Glow Up paru le mois dernier, Wejdene s’est mis en retrait et a pris quelques jours de vacances en Thaïlande mais a récemment iniquité ses fans en postant une story à l’hôpital avant de rassurer tout le monde sur son état de santé.

“Je pense que dans une carrière, il y a des hauts et des bas, ce n’est pas toujours rose et ça pour tous les artistes. Mais ça ne veut pas dire que c’est terminé. Quand t’es prêt à gagner, t’es prêt à perdre aussi” a commenté il y a quelques semaines Wejdene en réponse aux internautes sur les faibles ventes de son nouvel opus qui marque un coup d’arrêt dans son ascension après les succès des singles Anissa et Coco en 2020 ainsi que de son premier projet 16 mais elle n’est pas prête d’arrêter sa carrière après un premier échec.

L’ancienne protégée de Feuneu a également fait dernièrement la couverture digital du magazine Views, “Wejdene pour la première digital cover de Views. Sans le vouloir, Wejdene représente une génération entière de jeunes femmes, parfois contraintes de se défaire du regard des autres pour mieux rebondir. Même si “les gens ont tout fait pour [la] descendre”, elle est passée de l’anonymat à la surexposition médiatique. De la minorité à la majorité. De la joie à la tristesse, pour enfin transformer la tristesse en espoir. Pour autoriser à la guérison une place dans son cœur, Wejdene a choisi de s’écouter et de s’orienter vers une nouvelle direction artistique, en parfaite harmonie avec qui elle est au plus profond d’elle-même. Ce Glow Up n’est pas anecdotique, il a été un réel pansement pour Wejdene.” a décrit le média pour présenter le jeune chanteuse de 18 ans.

Il y a quelques jours, elle a intrigué ses abonnés sur Instagram en postant une photo à l’hôpital avec une blessure à la jambe et au doigt. Elle semble s’être fait une petite frayeur et a déclaré, “Votre go des galères. Un doigt presque cassé et une jambe brûlée mais Dieu merci“. Wejdene a ensuite rassuré tout le monde en s’affichant en pleine forme sur ses dernières photos relayées sur le réseau social.

