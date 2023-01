Wejdene : sa carrière déjà finie après l’échec de son album ? Elle répond

Wejdene connait un gros coup d’arrêt dans l’ascension de sa carrière après les mauvaises ventes de son dernier album. Questionnée sur le sujet et sur une possible fin de carrière prématurée, la chanteuse de 18 ans s’est exprimée auprès de sa communauté afin de les rassurer sur la suite de sa jeune carrière.

Wejdene réagit au bide de son bide !

Après avoir tout explosé en 2020 avec le carton de Anissa qui lui a permis de se fare connaitre puis avec la réussite de son premier album 16 sorti la même année suivi d’une réédition en 2021, Wejdene a fait son retour dans les bacs au mois de décembre avec son deuxième album mais sans le soutien de son célèbre manager Feuneu qui a stoppé sa carrière de producteur suite au décès tragique de son frère. Avant la sortie de cet opus le 16 décembre, la jeune chanteuse a dévoilé les singles La Meilleure, Re, Calle avec Beendoz, elle a aussi invité Nej’, Kany, Alonzo, Genezio et Heuss L’enfoiré sur ce projet de 14 morceaux.

Malheureusement pour Wejdene l’album n’a pas eu le succès escompté avec moins de 2 000 ventes en première semaines. Elle ne figure même pas dans le classement hebdomadaire des albums les plus vendus et ses derniers clips Baby Boo avec Nej et Poto n’ont même pas atteint le million de vues sur Youtube. Cet échec ne décourage par l’interprète du tube Anissa qui s’est confiée sur le sujet dans une session de questions/réponses avec sa communauté auprès de ses 2 millions d’abonnés sur Instagram et elle a fait un constat très clair sur la situation.

« Pas déçu du commencement de Glow Up ? » questionne un fan, « Forcément un peu… c’est le jeu » a-t-elle répondu. « Tu imagines quel genre de projet pour cette année en plus de la musique ? » a interrogé un autre, « J’ai la tête blindée d’idée. Je m’intéresse à ce que je ne penserais jamais m’intéresser. On en reparlera. » a-t-elle confié. « Tu penses quoi de tes ventes ? » a également demandé un autre abonné, « Je pense que dans une carrière, il y a des hauts et des bas, ce n’est pas toujours rose et ça pour tous les artistes. Mais ça ne veut pas dire que c’est terminé. Quand t’es prêt à gagner, t’es prêt à perdre aussi » a commenté la chanteuse qui ne se décourage pas après cet échec.