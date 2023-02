Maes menacé par Aqababe qui l’averti de le croiser pour de vrai

Aqababe veut en découdre avec Maes !

Le clash entre Maes et Aqababe est relancé ! Désormais le blogueur ne semble plus avoir peur de s’en prendre au rappeur du 93 qui avait fait polémique suite à la fuite d’une vidéo dans laquelle il maltraite le jeune homme après l’avoir kidnappé.

L’influenceur suivi par près d’un million d’abonné sur Instagram a déploré la révélation de cette affaire il y a quelques jours et promet maintenant de balancer des dossiers croustillants tout en le défiant pour une rencontre en région Parisienne. Lors d’un récent passage dans l’émission de Sam Zirah, Aqababe s’est confié pour la première fois sur son conflit avec Maes.

L’artiste Sevranais n’avait pas apprécié les fausses allégations à son encontre en 2018 et s’était vengé en séquestrant le blogueur. Toute l’affaire a ensuite éclaté en fin d’année dernière avec des vidéos du kidnapping. Dans son entretien avec le Youtubeur, le jeune homme s’est exprimé sur le calvaire vécu, il a révélé s’être fait une énorme frayeur craignant pour sa vie mais a désormais tourné la page, prêt à confronter le rappeur.

Un face à face fixé sur Paris

L’incident semblait clos car Aqababe avait assuré ne pas porter plainte si les vidéos ne sont pas diffusées mais suite à la fuite du mois de décembre dernier, la donne a changé et une enquête a été ouverte. Le blogueur de son côté est désormais déterminé à s’attaquer à Maes. Il a d’abord posté une story pour annoncer son arrivée à Paris et vouloir livrer des informations concernant le rappeur originaire de Sevran afin de se venger en promettant cette fois-ci aucun fake. « Qu’est ce que j’ai fais encore ? » a réagi ironiquement le chanteur.

« La zone est quadrillé, vous inquiétez pas ! Aqababe est très bien entouré désormais. C’est le jeu, t’es connu, j’ai du scoop et bien let’s go… La Rue La Vraie. On va se croiser pour de vrai, à très vite…« menace Aqababe dans une second story en mentionnant Maes qui a répondu, « Je suis en position d’attente ». « Magnifique attends moi bien, Paris c’est petit » réplique le blogueur avant d’enchainer « J’parle peu. Maes t’es où ? Je fais pas le bonhomme derrière mon téléphone, toi même tu sais on va se voir et ca va péter. Je fais 50kg moi ».

« Frérot ramène le plus fort de ta sécu stp, et arrête de m’identifier merci bien » a poursuivi Maes avant que Aqababe ne termine l’échange avec un dernier message, « J’ai trop hâte. On arrive à tout avec de la patience. Tout vient à point à qui sait attendre. A très vite où tu sais. Viens avec toute la terre même. J’parle plus sur Insta ».

