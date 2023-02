L’anecdote incroyable de Ribéry qui a aidé la mère du rappeur Kofs

La semaine dernière Kofs a fait son retour dans les bacs avec l’album Matrixé et à l’occasion d’une interview promotionnelle avec Rapelite, le rappeur Marseillais est revenu sur le beau geste de Franck Ribéry pour venir en aide à sa mère.

Après deux albums « V » et « Santé & Bonheur » entre 2018 et 2020, Kofs est devenu un acteur majeur du projet 13 Organisé de Jul avec son couplet puissant sur le titre « Bande organisée » certifié quadruple single de diamant dans lequel il chante un passage devenu culte. « J’ai passé la bague à Tchikita, deux mois après, j’l’ai déjà quitté (…) J’suis le capitaine, j’vais les décapiter? C’est pas la capitale nan, c’est Marseille, bébé ».

Suite au succès de ses expériences collectives avec JuL sur 13’Organisé et le Classico Organisé, c’est en solo qu’il revient imposer son grain de voix ténébreux avec un nouvel album explosif, Matrixé. Un projet de 21 titres disponible depuis le 3 février avec plusieurs invités tel que Layzi, JuL, Soolking, Lacrim ou encore Hatik.

De passage dans les locaux du média Rapelite, l’artiste Marseillais a répondu aux question de Kerch sur divers sujets comme son couplet sur Bande Organisée, la Zumba, les réseaux, le Maroc, la jalousie et sur son lien avec Franck Ribéry.

Kofs s’est confié sur la relation avec l’ancien joueur du Bayern Munich, « C’est mon frère, il m’aide dans la vie de tous les jours.« a-t-il assuré. Il est aussi revenu sur la fois où Ribéry a aidé sa mère pendant la crise sanitaire causée par la pandémie du COVID-19.

Cette dernière était bloquée en Algérie au moment de la fermeture des aéroports. Face à l’impossibilité d’avoir un vol pour quitter le pays, l’ancien international français n’a pas hésité à affrété à Alger un jet privé afin qu’elle puisse revenir en France pour aider son ami.

« »Il n’y avait pas de vols, personne ne pouvait revenir d’Algérie. Et moi j’avais peur pour la daronne là-bas. Un jour, je discute avec Franck, on prend des nouvelles. Il me dit : « la daronne ça va ? », je lui dis « elle est au bled, j’essaie de la faire revenir et on finit la discussion. Il me rappelle 20-25 minutes après et me dit de faire venir ma mère à Alger, il avait affrété un jet privé. »