Le compte Twitter de Booba n’existe plus, voici pourquoi !

Le compte Twitter de Booba a encore disparu juste après un nouveau message de respect à Aya Nakamura au regret de ses millions de fans sur le réseau social à l’oiseau bleu. Le rappeur français exilé à Miami s’est expliqué sur Instagram au sujet de la raison de cette disparition qui s’apparente à une sanction mais qui est en réalité une désactivation volontaire.

Déjà sanctionné à des multiples reprises sur Instagram avec des nombreux comptes fermés et la perte de millions d’abonnés, Booba utilise désormais le compte PRT Club mais suivi pas moins de 100 000 followers, il a pris la parole dans une story pour donner les détails de l’absence depuis ce matin sur Twitter de son profil. Avec près de 6 millions d’abonnés sur son compte, l’interprète de Boulbi avait annoncé il y a quelques jours que sa guerre contre les influenceurs et Cyril Hanouna risque de lui coûter le bannissement de son profil en sanction.

Booba disparait encore de Twitter !

Même si le compte @Booba n’est effectivement plus actif, ce n’est pas une suspension de Twitter. Le DUC de Boulogne a décidé lui même de désactiver le compte jusqu’à nouvel ordre suite à des tentatives de hacking et d’espionnage. Les 6 millions d’abonnés à Booba sur Twitter peuvent donc être rassurés, il ne s’agit là que d’une décision temporaire et leur idole sera bientôt de retour.

Une vague de soutien s’est d’ailleurs lancée pour soutenir Booba car des internautes ont craint une nouvelle censure à l’encontre du chanteur et souhaite son retour. Il y a quelques mois, B2O s’était fait sanctionner par le réseau social en raison d’une photo de profil jugée en infraction avec les règles de la communauté de l’application avant de revenir rapidement. En marge de cette désactivation, Kopp vient aussi d’annoncer un projet encore mystérieux pour la soirée de ce jeudi baptisé « PRT », le nom de son nouveau profil sur Instagram et a fixé rendez-vous sur le site prtofficial.com.

Le compte Twitter de Booba a finalement été réactivé dans la soirée.