Booba souhaite réellement s’unir à Aya Nakamura et voit très grand

Booba ne lâche plus Aya Nakamura !

Habitué aux clashs, Booba a décidé d’oublier ses conflits pour faire l’éloge de Aya Nakamura. Pour une fois le Duc dit du bien d’un autre artiste et il ne s’arrête plus. Après avoir partagé un mashup entre lui et l’interprète du tube Djadja, B2O s’imagine maintenant en duo avec elle pour un projet collaboratif.

Un beatmaker s’est inspiré d’extraits des morceaux « Dragon » de Booba et « Daddy » de Aya Nakamura pour fusionner les deux titres dans le but de donner un aperçu de ce que pourrait donner une collaboration entre eux. Le DUC a relayé cette réalisation sur Twitter pour le présenter à la chanteuse qui a de suite valider le concept.

L’échange a fait le buzz sur le réseau social à l’oiseau bleu alors que Kopp avait déjà soutenu Aya pour la sortie de son nouvel opus quelques jours auparavant.

Les deux artistes se rapprochent encore plus

Après s’être affiché en train de s’ambiancer sur un tube de Jul en soirée et avoir encore subi une nouvelle offensive de Rohff, Booba jubile du succès de son mashup avec Aya Nakamura qui a dépassé le million de visionnages en seulement 10 heures sur Twitter et s’est même satisfait que « c’est déjà un classique« .

Sur sa lancée, B2O a enchainé avec une autre vidéo d’une connexion imaginée avec Aya mais accompagnée au piano cette fois-ci. Ravi de cette composition, Booba a adressé un autre message subliminal à Aya Nakamura pour aller encore plus loin que de rêver d’un simple featuring avec carrément un projet commun.

« Ça sent l’album commun tout ça« a tweeté l’ancien membre du groupe Lunatic. La chanteuse n’a pas encore réagi à cette nouvelle proposition du DUC mais devrait sans aucun doute apprécier le geste après avoir été qualifiée de « Boss » il y a quelques jours par le fondateur du 92i.

1 millions de vues en 10h c’est déjà un classique… 🏴‍☠️ pic.twitter.com/1d0sW26ny1 — Booba (@booba) February 6, 2023