Booba tacle Hanouna sur son amende record de 3,5 millions d’euros

La réaction de Booba à la sanction très sévère contre Hanouna !

Le gros coup dur pour Cyril Hanouna fait le bonheur de Booba qui est décidé à mettre des bâtons dans les routes de l’animateur de TPMP. La chaîne C8 vient d’écoper d’une amende record de 3,5 millions d’euros car le présentateur télévisé a insulté dans son émission Louis Boyard au mois de novembre dernier.

La lourde sanction vient de tomber pour C8 suite aux récents propos de Cyril Hanouna dans Touche Pas A Mon Poste à l’encontre du député Louis Boyard. Les mots de l’animateur « ont porté atteinte aux droits de l’invité, au respect de son honneur et de sa réputation » selon le jugement de l’Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique qui a condamné la chaine télévisée à payer une amende record d’un montant de 3,5 millions d’euros pour les insultes de l’animateur qui avait notamment traité l’élu d’« abruti », « tocard » ou encore de « merde ». Cette séquence dans TPM traduit « une méconnaissance par l’éditeur de son obligation de maîtrise de son antenne » selon l’ARCOM, cette annonce a fait le bonheur de Booba.

Le rappeur adresse un message fort à Louis Boyard !

L’ARCOM a aussi mis en demeure C8 de respecter ses obligations en matière d’indépendance et d’honnêteté. Cyril Hanouna n’a fait aucun commentaire sur cette sanction alors que Louis Boyard s’en est satisfait. « Le milliardaire Bolloré a voulu me censurer. On a Touché à Son Poste. » a tweeté le député. En pleine guerre contre l’animateur de C8, l’accusant de protéger les « influenceurs voleurs », Booba a également réagi à cette nouvelle pour jubiler en adressant un message à son nouvel ennemi.

« Cyril Hanouna Tu vois tu n’es pas intouchable il va bientôt falloir sortir la tête du sable. TPMP » décrit Booba sur Twitter après avoir réactivé son compte cette semaine en accompagnant son message avec des captures d’écran annonçant cette sanction contre C8 dont le communiqué de l’Arcom sur cette décision face à la séquence de l’émission TPMP du 10 novembre 2022. Ravi, B2O a ajouté ensuite un message à Louis Boyard pour le soutenir , « On est derrière toi mon p’tit Louis! Louis Boyard 3.5M Ça pique et c’est pas fini ! Il est condamné pour avoir dit à une de ses chroniqueuses de lui toucher la kekette. Quel homme » en ajoutant un article sur une accusation d’un geste déplacé d’Hanouna contre Capucine Anav.

« Non à la télé poubelle non à Cyril Hanouna et à ses chroniqueurs fauchés alcooliques et écerveleeyyyyy » poursuit Booba dans un dernier tweet. L’auteur d’Ultra est clairement déterminé à tout pour nuire à Cyril Hanouna et ne semble pas prêt de lâcher.

.@Cyrilhanouna Tu vois tu n’es pas intouchable il va bientôt falloir sortir la tête du sable. 🏴‍☠️ @tpmp pic.twitter.com/dKBL7OFNAW — Booba (@booba) February 9, 2023

On est derrière toi mon p’tit Louis!!! @LouisBoyard 3.5M Ça pique! 🎯🥶 Et c’est pas fini il est condamné pour avoir dit à une de ses chroniqueuses de lui toucher la kekette 😅 Quel homme!!! #enmodebitzer pic.twitter.com/AvDYWqnPz9 — Booba (@booba) February 9, 2023