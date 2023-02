Cyril Hanouna et Marco Mouly : le témoignage compromettant d’un ex-bandit relayé par Booba

Les révélations fracassantes sur Cyril Hanouna et Marco Mouly

« Il travaille avec la police, c’est une balance… », Dominique Guez balance tout sur Cyril Hanouna et Marco Mouly pour interpeller Booba face aux menaces. La star du hip-hop français est actuellement en pleine guerre contre le présentateur de TPMP et s’est aussi attiré les foudres de celui qui est surnommé le roi de l’arnaque.

Booba s’est fait un nouvel allié dans sa lutte contre Hanouna et de ses chroniqueurs. Après le coup de pression de Marco Mouly contre l’ancien membre du groupe Lunatic, ce dernier a pris cela avec humour tout en l’avertissant que « La vie c’est pas Netflix » alors qu’il voulait « s’occuper » en personne du rappeur français exilé à Miami selon ses propos lors d’un live avec l’influenceur Illan Castronovo. « Pour exister, il a besoin de qui ? Il a besoin de nous pour exister donc tu fais passer le message à Booba que je n’ai rien dit. Et là quoi qu’il arrive, c’est Marco Mouly qui va s’occuper de lui. » avait lâché Mouly contre l’artiste du 92i avant de conclure qu’il va le provoquer dans l’émission TPMP en le faisant venir sur le plateau télévisé pour un face à face et s’expliquer.

Booba interpellé par un ancien bandit proche du roi de l’arnaque

Après la réaction de Booba, un ancien proche de Marco Mouly a pris la parole pour s’adresser au rappeur du 92i afin d’expliquer que l’ami d’Hanouna est un menteur. Cet homme ciblé par une tentative d’assa**inat nommé Dominique Guez s’était exprimé après la diffusion de documentaire réalisé par Netflix intitulé « Les rois de l’arnaque » et affirme qu’il « ne faut jamais croire Marco 98,8% de ce qu’il dit ce sont des mensonges, il n’y a que 1,2% de vrai ».

Dans la vidéo adressée à Booba, Dominique Guez soutient le rappeur dans sa démarche, il s’en prend à Cyril Hanouna et traite Macro Mouly de mythomane : « Il a raison au sujet de Cyril Hanouna déjà pour commencer. En plus il parle à la télé, des voyous. Qu’il fasse un rendez-vous avec toute sa sécurité et qu’on parle, on va discuter un peu des choses et qu’il arrête de mettre en avant un mythomane, un fou qui fait du mal aux gens. C’est un mec qui fait des pièges ». Il dénonce les agissements supposés de Marco Mouly et le traite de balance, « Un mec qui fait des pièges pour t*er des gens (…) Il n’a jamais été le créateur de cette embrouille. Il n’a jamais remboursé 87 millions d’euros. Par contre, il travaille avec la police, c’est une balance ».

Marco Mouly porte plainte pour diffamation

« Je sais pas pourquoi on m’envoi tout ça mais je pose ça là. » ajoute Booba en relayant la séquence qui comptabilise plus de 2 millions de visionnages sur Twitter. Marco Mouly a réagi à cette déclaration à son encontre en déposant plainte pour diffamation mais à l’heure actuelle la vidéo est toujours en ligne sur le compte de B2O.