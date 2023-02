Pierre de Maere répond à Booba après son surprenant message

Le tweet est pour le moins étonnant provenant de Booba et un peu taquin. L’autoproclamé Boss du Rap Game donne de la force à Pierre de Maere à sa façon en étant plutôt moqueur dans sa déclaration mais en lui apportant son soutien ainsi qu’un énorme coup de publicité. Le vainqueur de sa première Victoire de la Musique en 2023 a réagi à la dédicace du DUC pour se satisfaire de ce soutien inattendu.

Booba est resté silencieux face au déroulement de la dernière cérémonie des Victoires de la musique alors que plusieurs rappeurs se sont indignés de la victoire de Pierre de Maere dans la catégorie de la révélation de l’année au détriment de Tiakola. Comme chaque année des voix se sont levées pour s’étonner de ce choix du jury, le jeune chanteur en personne a confié que c’est l’interprète de Gasolina qui aurait dû remporter le trophée à sa place et a déploré le fait que le rap n’est pas écouté par les personnes à la charge des votes.

Le DUC de Boulogne a découvert Pierre de Maere après cette victoire et a partagé une vidéo ce dernier en train de chanter l’un de ses titres dans une émission télévisée avec un message élogieux ainsi qu’une touche d’humour pour le moins étonnant. « Moi j’aime bien franchement« déclare tout d’abord B2O avant de commenter le style vestimentaire du chanteur, « c’est original mi matelot mi rugbyman les R un peu roulés à la Brel bon les mocassins me perturbent un peu mais c’est un détail ». Kopp juge ensuite une artiste qui l’accompagne avant de lui apporter sa force, « Sylvie au synthé en totale détente short col V le guitariste aux couleurs de la Russie nan bon del force à lui ».

Le tweet est devenu viral avec plus de 6 millions d’abonnés touchés. Pierre de Maere s’est réjoui de ce soutien totalement imprévu et a relayé le message de Booba pour dire qu’il ne s’attendait absolument pas à ce partage. « Parmi tous les scénarios d’une vie, je n’aurais pas misé sur celui-ci mais ça me plaît« commente le jeune homme avant de jubiler sur Instagram, « Validé par le DUC et vous? @elodiecharmensat désormais tu seras Sylvie. » en faisant référence à l’artiste à ses côtés dans la vidéo. En marge de cet échange imprévisible, le chanteur Belge a adressé un long message de remerciements suite à son sacre de révélation masculine 2023 tout en saluant les autres nominés.

« VICTOIRISÉ!!Je suis sacré révélation masculine 2023 aux Victoires de la Musique! Quel honneur, quel bonheur, quelle joie! Difficile de penser que tout ceci est réel, d’autant plus quand cette Victoire m’est remise des mains de Stromae, icône absolue et mon idole depuis fort longtemps. Je dédie cette Victoire à mon frère @xavierdemaere sans qui rien de tout ça n’aurait lieu. Bien sûr, à @kenzi4luv, le DA le plus hype de Paris et l’homme qui a changé ma vie. À tout @cinq7_label, label extraordinaire pour sa liberté de création et son humanité. @koala_force @plndgv Merci l’équipe @catherine_cuny @simon_nodet Merci à vous, mes anges adorés, qui me donnez tant de force et d’amour tous les jours, j’espère vous le rendre aussi bien que je peux à travers ma musique et mes shows. Merci @ysl. Félicitations aux trois grands talents qui partageaient ma catégorie, Jacques, Tiakola et Lujipeka, je vous admire beaucoup tous les trois et je vous souhaite le meilleur.