Gims et Maes s’unissent après leur clash, Booba réagit au retournement de veste

L’union de Gims et Maes fait la force, Booba réplique !

Maes est prêt à tout pour nuire à Booba et en plus d’avoir invité son rival Gims sur son nouvel album, le Sevranais s’est rendu au Sénégal d’où est originaire le père du DUC pour tourner le clip de sa collaboration inédite avec Meugui en relayant les images sur ses réseaux. B2O a vivement réagi pour rappeler à son ancien compère qu’il y a quelques années ce dernier avait violemment clashé le membre de la Sexion D’Assaut.

Booba n’a pas oublié les propos critiques de Gims envers Maes et a tenu à rappeler cette séquence à l’heure de la connexion entre les deux rappeurs français qui ont fait la paix. Il y a quelques semaines avec l’annonce de la tracklist du nouvel opus du Sevranais intitulé Omerta, l’interprète de Madrina a officialisé la fin de son clash avec Meugui, les deux rappeurs sont réunis sur le single « Malembé » produit par Young Bouba dont ils viennent de tourner le clip au Sénégal.

Les nouveaux compères s’étaient embrouillés en 2019 suite à un passage télévisé du mari de Demdem avec Dadju dans lequel il affirme ne pas apprécier le travail de l’artiste originaire de Sevran en ironisant « Non mais son DJ il doit être très bon ».

Les ennemis de B2O sont chauds en ce moment !

Après cette déclaration de Gims, Maes l’avait menacé et et s’était moqué de lui tout en étant soutenu par Booba à l’époque. Cette époque est désormais révolue, B2O est en conflit avec le Sevranais qui s’est réconcilié avec Meugui. Ce duo de choc s’est réuni à Dakar il y a quelques jours pour le tournage du clip de « Malembé » qui s’annonce comme un hit mêlant des sonorités française et africaine, ils ont relayé des nombreuses images sur les réseaux de cet événement qui a énervé le DUC.

« 10.03.23 ça va tout casser c’est incroyable cette association. L’amour triomphe toujours. » commente ironiquement Booba dans un premier tweet en ressortant l’extrait vidéo de l’ancienne interview à l’origine de la discorde entre Gims et Maes. Dans un second tweet B2O rappel les anciens propos de Walid Georgey de son vrai nom à l’encontre de Meugui dans lesquels il traite ce dernier de « Maitre Slip » et menace de le frapper, « GIMS mais en fait c’est toi la plus grande girouette du game » décrit la légende du tweet de Kopp.

Maes a ensuite répondu sur Instagram dans des stories pour remercier Booba pour la promotion gratuite.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ZORAN STRO LUCAS (@maes_packm)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Snap » Kkinte842 » (@kuntakinte960)