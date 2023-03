Booba ridiculise Tony Yoka et le surnomme Tony Yoga

Booba termine Tony Yoka et ça fait mal !

La nouvelle défaite de Tony Yoka agite la presse et après avoir subi les moqueries de Cédric Doumbé c’est au tour de Booba se s’attaquer au boxeur français pour s’amuser de cette déconvenue. Avec humour le DUC de Boulogne a réagi à la victoire de Carlos Takam sur décisions des juges face au champion olympique sur le compte Instagram PRT Club qu’il utilise depuis le bannissement de tous ses autres profils.

Booba a posté deux stories, une première de Tony Yoka en train de prendre un coup de poing en plein visage avec la légende « Tony Yoga » pour donner un surnom moqueur au boxeur français avant de faire un gros plan sur son visage et le poing de Carlos Takam avec le message « À la conquête de sa mâchoire #celaditrespect ». Des provocations que l’ancien champion du monde en amateur ne va pas apprécier mais ce n’est pas la première fois que B2O l’attaque publiquement sur les réseaux.

Le DUC aime rigoler de la défaite du boxeur français

Au mois de mai 2022, Booba s’était déjà amusé de la victoire de Martin Bakole sur Tony Yoka encore invaincu en professionnel à l’époque, « Bah alors Abiteboul, premier vrai client et hop vous êtes démasqués. C’est ça de se faire la main sur des garagistes. Jerôme Abiteboul productions c’est la défaite assurée. » avait-il commenté en publiant des photos du combat pour dénoncer la faiblesse des précédents adversaires du boxeur français.

Le conflit entre Booba et Tony Yoka de 2019 lors de la déprogrammation de l’affrontement contre Tyrone Spong, ce dernier nommé avait alors accusé le champion olympique d’avoir menti et de s’être rétracter à se combattre. « Tony Yoka en tant que représentants du boxeur Tyrone Spong au sein de Champion Spirit et avec tout le respect que l’on te doit, nous nous devons de faire ce communiqué afin de démentir les propos tenus dans ta vidéo. Tyron Spong n’a jamais refusé ce combat et au contraire serait ravi de t’affronter dans un ring. » avait assuré Kopp au moment des faits en précisant « Nous allons rentrer en contact avec ta team afin de rendre ce combat possible et de rétablir la vérité. Enfin nous pourrons assister à un “vrai” combat de toi Tony, face à un “vrai” adversaire. Que la fête commence ».