Lionel Messi, c’est 600 Millions d’euros !

L’avenir de Lionel Messi est plus qu’incertain même si le PSG souhaite prolonger son champion du monde, l’Argentin pourrait bien rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite mais cela va coûter très cher au club souhaitant le convaincre d’évoluer sous ses couleurs.

Après l’échec en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Bayern de Munich, la suite de l’aventure de Lionel Messi à Paris est de plus en plus compromise. Arrivé à l’été 2021 dans la capitale française, la Pulga est bientôt en fin de contrat et plusieurs possibilités s’offre à lui, prolonger à Paris, retourner en Espagne à Barcelone son club de cœur, rejoindre la MLS ou toucher le jackpot en rejoignant l’Arabie Saoudite avant sa retraite.

Pour le moment, Messi n’a acté aucune proposition et la dernière rumeur provenant de la presse Argentine annonce comme possible destination l’Arabie Saoudite en affirmant que l’attaquant Parisien va se rendre dans la péninsule arabique à la prochaine trêve internationale dans le cadre d’un partenariat de sponsoring, il pourrait en profiter pour être à l’écoute d’un nouveau contrat provenant du club de Al Hilal.

En effet le média Espagnol El Chiringuito TV assure que l’équipe saoudienne envisage sérieusement d’enrôler Messi avec une offre stratosphérique de 300 millions d’euros par an dans les tuyaux en réaction à la récente signature de Ronaldo à Al Nassr après son départ de Manchester United. Cette offre est loin de satisfaire le staff de la Pulga qui est très gourmand est en demanderait bien plus avec au minimum un contrat annuel de 600 millions d’euros de quoi compromettre l’opération et pourrait peut être le persuader de rester encore une année de plus à Paris.