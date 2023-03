Maes provoque Booba sur Kayna Samet, « ça va lui foutre encore plus la haine »

Attaquée et accusée de l’avoir trahi par Booba pour son featuring avec Maes, Kayna Samet ne s’est pas exprimée depuis l’annonce de cette collaboration et n’a pas répondu aux critiques à son encontre mais l’interprète de Madrina vient de sortir du silence sur cette connexion pour prendre la défense de la chanteuse et provoquer l’auteur d’Ultra.

Dans sa dernière interview avec le média Raplume, Maes s’est confié sur le conception de son nouvel album Omerta à paraitre ce vendredi 10 mars 2023. Il s’est exprimé sur l’année passée difficile qu’il a vécu, l’ouverture de son nouveau label Omerta, le featuring avorté avec Central Cee, sa première certification, l’hommage à sa femme, les clashs, la jalousie ou encore les featurings de son prochain opus avec Gims en revenant sur cette invitation de Kayna Samet pour le titre « Boite à gants » et en a profité de l’occasion pour tacler Booba qui s’est agacé de retrouver la chanteuse sur ce projet en dénonçant une trahison.

Maes veut foutre la haine à Booba !

Maes révèle avoir soutenu Kayna Samet après les attaques de Booba. L’artiste Sevranais lui a envoyé en privé un message de soutien dans lequel il déclare « Calcule pas, c’est un gosse de riche, il fait une crise ». « Kayna Samet c’est la légende, et vu que c’est mon premier feat féminin, il fallait que je commence par la légende des meufs« confie-t-il au sujet de la chanteuse pour lui rendre hommage avant d’exprimer sa satisfaction de l’avoir invité sur son album. « C’est une question de timing, de prod. Il faut que plein de choses s’assemblent pour réaliser le bon feat. Des fois c’est facile, des fois ça peut prendre du temps » décrit-il sur leur morceau commun.

Dans la suite de ses propos Maes assure que ce titre avec Kayna Samet est son cœur du projet et en être très fier. « C’est une dinguerie, franchement c’est lourd. Et ça va lui foutre encore plus la haine quand il va entendre le son« annonce le rappeur du 93 pour provoquer Booba qui risque fort de ne pas apprécier cette déclaration et ne devrait pas manquer d’écouter le single « Boite à gants » pour donner son avis.