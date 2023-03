Ninho, Damso et Pop Smoke : ce feat de rêve devient réel

Une collaboration inédite au sommet du rap français et américain imaginée dans un mashup entre Ninho, Damso et Pop Smoke a été réalisé avec réussite par un Youtubeur. Un mashup pour le moins étonnant a retenu l’attention des auditeurs de rap avec près d’un millions de vues c’est celui de 1clip2rap réunissant les rappeurs cités précédemment et le rendu est bluffant de réalisme le tout avec des images des différents artistes pour la création du visuel.

Ninho, Damso et Pop Smoke réunis sur un mix génial !

Les mashups se multiplient dans le rap français ces derniers mois et suscitent l’imagination des Youtubeur. Certains valent le détour comme ceux produits par Ft2ouf qui a repris le principe de Jul avec Bande Organisée pour le transformer en Drill organisée dans une de ses réalisations, 1clip2rap nous a aussi déjà offert plusieurs mashups de qualités avec des millions comme celui entre Gazo, Freeze Corleone et Ninho sur « Kalashnikov » cumulant plus de 3 millions de vues. Sur autre mix surprenant mashup ce sont les rappeurs Ninho, Damso et le défunt Pop Smoke qui se retrouvent sur un morceau commun accompagné de son clip pour une association étonnante.

Ce mashup intitulé « Yellow » comporte les acapellas des morceaux « Hello » de Pop Smoke en feautring avec A Boogie wit da Hoodie, « Γ. Mosaïque Solitaire » de Damso et « Pourquoi » de Ninho. La vidéo reprend aussi les images des différents clips « Dior » et « What You Know » de Pop Smoke, « Mosaïque Solitaire », « Smog », « Du mal à te dire » (feat Dinos), « But en or » (feat Kalash Criminel) de Damso, « Maman ne le sait pas » (feat Niska), « Musica » (feat Soprano), « Mon poto » (feat Dj Kore), « Méchant » (feat Niska) et « Malcom » de Ninho.