Damso réalise l’exploit d’être N°1 pour la 5ème fois en une année

Même s’il n’a sorti aucun projet suite à la réédition de QALF avec QALF Infinity en avril 2021, depuis le mois de mars 2022, Damso a pris en une année à cinq reprises la première place du Top Singles avec ses différents featurings, un exploit unique dans le rap francophone.

Ce lundi Damso se retrouve encore une fois en tête du Top Singles sur les plateformes de streaming avec sa dernière collaboration sur l’album de Zola. Vendredi dernier, l’interprète du tube Amber a présenté son album « Diamant du Bled » avec un beau démarrage en streaming, l’opus réalise en 24 heures 5,19 millions d’écoutes sur Spotify.

Redoutable en featuring, Damso garantit le succès !

Sur cet opus le jeune rappeur de 23 ans a invité 3 autres rappeurs, Ateyaba sur « Finish Him » (la chanson est absente pour le moment des plateformes de streaming), Tiakola pour « Toute la journée » et enfin Dems avec le titre « Coeur de ice ». Ce morceau produit par Prince et EmiSphere fait sensation auprès des auditeurs.

En effet cette connexion inédite entre Damso et Zola est entrée directement à la première place des morceaux les plus écoutés en France. L’artiste signé sur le label AWA a confié sur l’enregistrement de leur morceau commun que Dems « l’a fait en one-shot » et cela lui a réussi. En trois jours, le single cumule déjà plus de 1,8 millions d’écoutes sur Spotify France et avec cette nouvelle collaboration réussie, le rappeur Belge s’offre encore une place de N°1 du Top Singles pour la cinquième fois en un an, une performance inédite.

Depuis le mois de mars 2002, Damso a occupé la place de numéro 1 du classement des titres les plus streamés à plusieurs reprises grâce aux titres « Rencontre » avec Disiz, « Dégaine » en compagnie d’Aya Nakamura, « Bodies » avec Gazo » et récemment avec Hamza sur leur featuring pour le morceau « Nocif » qui n’a pas quitté le Top 10 depuis sa sortie le 17 février 2023.

📈 DAMSO vient d’enregistrer son 5e n°1 du top streaming en un an, tous en featuring : ▫️ “Rencontre” avec Disiz

▫️ “Dégaine” avec Aya Nakamura

▫️ “BODIES” avec Gazo

▫️ “Nocif” avec Hamza

▫️ “COEUR DE ICE” avec Zola Redoutable 🔥 pic.twitter.com/m4iL2uJcYJ — Interlude (@interludefrance) March 20, 2023