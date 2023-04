Gims se moque de ses propos sur les pyramides en centrales électriques

Gims prend cher dans les médias et réplique cash ! C’est l’énorme polémique de cette semaine, la théorie complotiste relayée par du rappeur de la Sexion D’Assaut qui est devenue la risée du web suite à sa façon de réécrire l’histoire du monde, notamment de l’Afrique et de l’Europe. La réaction du principal intéressé n’a pas tardé, il a plutôt pris tout cela avec humour et dérision.

Les théories révisionnistes de l’histoire de l’Égypte antique de Gims lors de son passage à l’émission OuiHustle sont ciblées par les moqueries. C’est notamment son affirmation sur les pyramides égyptiennes utilisées comme des antennes ou afin de produire de l’électricité dès l’Antiquité ainsi que sa révélation que les noirs étaient des chevaliers ayant peuplé l’Europe avant d’être décimés par les blancs ont amusé la toile. Son rival Booba n’a pas manqué l’occasion pour l’enfoncer encore un peu plus. Plusieurs médias ont également démontré que les déclarations de Meugui sont infondées et même dangereuses auprès des plus jeunes.

Les montages de pyramides produisant de l’électricité de Gims !

Vivement critiqué, Gims n’a fait aucun communiqué officiel pour tenter de se défendre mais il a tout d’abord relayé sur Twitter un article de presse de l’OBS sur les « travaux anthropologiques montrent que les populations installées montrent que les populations installées en Europe avant l’an – 6000 avaient encore la peau pigmentée » afin de soutenir une partie de ses propos. « C’est dingue ! J’en parlais hier avec Jean-Claude Van Damme » ajoute Meugui en légende.

Gims a ensuite réagi avec humour dans plusieurs stories en relayant des montages de pyramides qui s’envolent ou encore produisent de l’électricité puis de rependre l’image des pyramides en centrales électriques affichée sur un sweat afin d’ironiser sur le fait qui va les mettre en vente en ajoutant la mention « disponible sur commande ». Une manière de prendre le scandale avec beaucoup d’autodérision.