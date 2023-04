Cédric Doumbé et l’UFC, c’est loin d’être fait et voila pourquoi

L’attente autour de Cédric Doumbé est de plus en plus importante, tous les fans souhaitent le voir enfin rejoindre l’UFC ! Même s’il a récemment fait croire que sa signature avec la prestigieuse ligue américaine de MMA est imminente les négociations se compliquent et un accord avec Dana White semble sérieusement compromis. L’athlète français a fait une mise au point afin d’expliquer pourquoi.

Avec 4 victoires à son actif en autant de combats de MMA, l’ancien champion de kick-boxing continue se susciter une énorme engouement pour faire ses débuts à l’UFC et a fait part de son souhait d’affronter dans la cage Conor McGregor ou encore Kamaru Usman. Après avoir fait monter la pression dernièrement sur un possible accord avec Dana White que le public espère voir se concrétiser, Cédric Doumbé a toutefois précisé que pour le moment rien n’est conclu et il se laisse encore un délai de réflexion pour prendre cette importante décision dans sa carrière.

Cédric Doumbé explique pourquoi un avenir à l’UFC semble compromis !

Cédric Doumbé confesse savoir que toute le monde attend le voir à l’UFC et qu’il souhaite faire plaisir à tous mais ce choix est difficile pour lui, “Le choix qui s’offre à moi n’est vraiment pas simple et à 30 ans ça sera le dernier choix de ma vie.”. “J’ai jamais dit que j’avais signé à UFC. J’ai dit que le contrat avait été signé et que tant que je n’ai pas combattu je ne suis pas officiellement à l’UFC donc je peux négocier avec d’autres grosses organisations.” a-t-il précisé à ce sujet sur Twitter.

Cédric Doumbé a également confié pourquoi son avenir au sein de l’UFC est actuellement au point mort en raison d’un conflit financier mais qu’il reste toujours ouvert aux négociations. “Est-ce que c’est ma faute si l’UFC ne veut pas payer ? Est-ce que c’est ma faute ? Sous prétexte que j’ai provoqué Usman, ou X, ou Y, s’ils me disent « On te paye 10€ le combat », je dois accepter ? Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi Francis est parti ? Parce qu’ils ne payent pas… Francis est parti parce qu’il doit manger, et faut payer. Mais c’est toujours en négociation…” a-t-il expliqué dans une story Instagram.