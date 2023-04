Just Riadh se bat avec Cédric Doumbé en MMA et se fait mettre KO

Just Riadh a pris cher et a rapidement regretté d’avoir défié Cédric Doumbé dans l’octogone pour un sparring. Le Youtubeur s’est fait mettre KO pendant plusieurs secondes par le combattant MMA après avoir pris un coup dans le visage avant de se relever pour tenter de l’affronter en lutte et il a encore souffert face au champion de kick-boxing mais a réssu à relever le challenge.

Just Riadh s’est fait démonter par Cédric Doumbé !

Avec une communauté de 1,43 millions d’abonnés sur Youtube, Just Riadh vient de faire sensation avec sa dernière vidéo, il a passé 24 heures avec Cédric Doumbé à l’occasion du Ramadan et a profité de cette rencontre pour l’affronter dans la cage. Le Youtubeur a eu fort à faire contre l’ancien candidat de The Circle Game sur Netflix dont les débuts à l’UFC se font attendre et sont de plus en plus compromis en raison d’un différend financier.

“Tu vas aller dans la cage avec un champion du monde” provoque Cédric Doumbé au début de la séquence pour mettre la pression et avertir Just Riadh qu’il n’est pas là pour lui faire des cadeaux. Le pratiquant franco-camerounais d’arts martiaux mixtes n’a pas eu besoin de forcer son talent pour mettre à mal le Youtubeur même s’il a reconnu que ce dernier a un niveau “pas mal”. Le jeune homme à bout de souffle a eu beaucoup de difficultés à s’en remettre de ce sparring. Les compères sont ensuite allés faire une activité plus reposante avec une séance de shooting photos que le combattant a bien apprécié.

Cédric Doumbé a aussi répondu aux questions de Just Riadh et a confié être capable de battre sur le ring Conor McGregor, Jorge Masvidal ou encore Leon Edwards mais qu’il a besoin d’entrainement pour y parvenir.