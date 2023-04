Naza perce aux États-Unis ? Gradur lui adresse un message

La séquence a bien faire rire les fans de Naza ! Un rappeur canadien est le sosie parfait du chanteur français et son dernier clip a fait le buzz sur les réseaux, les internautes ont commenté en masse cette étonnante ressemblance qui a aussi fait réagir Gradur, mort de rire de cette coïncidence.

Gradur se moque de la ressemblance entre Naza et un rappeur Canadien !

Le week-end dernier, des internautes français ont découvert un artiste nommé Smiley, il s’agit d’un rappeur canadien originaire de Toronto signé sur le label OVO Sound de Drake et a même collaboré avec Drizzy sur le morceau « Over The Top », son plus gros succès à 130 millions d’écoutes sur les plateformes de streaming. Il vient de s’offrir un énorme buzz totalement inattendu en France avec le sortie du single « Nicky Nine Door ». C’est la diffusion d’une séquence du clip de ce titre sur TikTok et Twitter que la vidéo est devenue virale car l’artiste ressemble bizarrement à Naza et cela a bien amusé son compère Gradur.

Sur les images de son dernier clip, Smiley apparait avec un physique identique à celui de Naza, un style vestimentaire qui s’apparente aussi à celui du rappeur français et une ressemblance vraiment troublante au niveau de la gestuelle. « Wesh y’a pas à me ressembler comme ça bro » a réagi l’interprète de Joli Bébé avant d’ajouter « Je suis encore choqué » dans une story. Les fans surpris par ce sosie lui ont même demandé de faire un featuring avec l’artiste Canadien avant que Gradur ne commente à son tour cette ressemblance. « Wesh Naza comment ça tu rap en kainry mtnt et zehma tu me dis même pas ?! » a-t-il tweeté avec un extrait du clip de « Nicky Nine Door » qui fait fureur sur le réseau social à l’oiseau bleu.

Grace à cette ressemblance avec Naza, Smiley s’est offert un énorme buzz imprévu en France validé par Gradur.

Wesh @NazaBomaye comment ça tu rap en kainry mtnt et zehma tu me dis même pas ?! 😭😭😭 https://t.co/odZc6Hgiox — GRADUR (@GRADIDUR) April 21, 2023