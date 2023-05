« La vidéo d’excuses de Messi rappelle celle de Koba LaD »

En pleine tourmente depuis plusieurs jours désormais pour son séjour en Arabie Saoudite sans l’accord du PSG, Lionel Messi sort du silence. Dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux, le joueur de trente-cinq ans a tenu à présenter publiquement ses excuses, mais la séquence n’a pas vraiment convaincu les internautes qui se sont moqués de l’Argentin et une vidéo d’excuses de Koba LaD a même refait surface.

Le septuple Ballon d’Or ne devrait pas prolonger son contrat avec le PSG et s’est retrouvé sous le feu des critiques cette semaine. Lionel Messi a finalement pris la parole sur son compte Instagram, il a reconnu avoir commis une erreur et a présenté des excuses publiques pour son comportement : « Je pensais qu’on allait avoir un jour de repos après le match, comme toujours. Je pensais sincèrement que je serais libre de partir la semaine dernière. J’avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l’annuler. Je l’avais déjà annulé avant. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends ce que le club veut faire de moi. ».

Cette déclaration de Messi n’a pas vraiment été bien accueillie par les supporters, qui n’ont pas apprécié cette erreur et son désengagement à respecter les règles du club. La star du Paris Saint-Germain et légende du football mondial a agacé Jerome Rothen qui a déclaré dans son émission suite à la publication de cette vidéo, « Même dans ses excuses, Messi se trouve des excuses ! Pour moi cette vidéo ne change rien, il est inexcusable ».

Les Twittos se sont aussi amusés à parodier cette mise en scène dont certains ont comparé la séquence à la vidéo de Koba LaD en 2020 lorsque le rappeur français s’était excusé d’avoir tenu des propos jugés homophobes pour avoir relayé sur les réseaux un article d’un père ayant tué son fils après lui avoir annoncé son homose*ualité avec la mention « bien joué ».

🚨🚨 Les excuses de Leo Messi 🇦🇷 : « Je pensais que nous allions avoir un jour de congé après le match, comme toujours. J’avais organisé ce voyage et je n’ai pas pu l’annuler » « Je m’excuse auprès de mes coéquipiers, du club, et j’attends de voir ce que le club veut faire de… pic.twitter.com/4HDdKDzcaL — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) May 5, 2023

La vidéo d’excuse de Messi qui rappelle celle de Koba mdrr pic.twitter.com/BfS8jIUqSV — Yass (@PatrickAdemo) May 5, 2023

🗣 « Même dans ses excuses, Messi se trouve des excuses ! Pour moi cette vidéo ne change rien, il est inexcusable » 🔴🔵 @RothenJerome ne veut pas excuser Lionel Messi malgré sa vidéo. pic.twitter.com/H8cj1J1dqW — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) May 5, 2023