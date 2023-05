Koba LaD dégouté de l’indulgence envers Palmade, « Il a tué un enfant »

Libéré de prison à la fin du mois de mars, Koba LaD est tout heureux d’être sorti de détention après 4 mois d’emprisonnement suite à une bagarre à la sortie d’une boite de nuit, mais n’a pas digéré la sévérité de sa peine comparée à celle de Pierre Palmade pour des faits plus graves selon le rappeur, la justice a été bien plus indulgente avec l’humoriste.

Depuis sa libération, le rappeur d’Évry a déjà annoncé préparer un nouvel album et dévoilé un freestyle inédit. Il vient aussi de parler de son incarcération dans une interview avec Mouloud Achour pour son émission Clique X. Koba LaD s’est longuement confié sur les conditions de son passage derrière les barreaux, il révèle ne pas avoir eu de traitement de faveur en raison de sa célébrité, mais que cela ne lui a pas posé de problème, le rappeur explique être plus agacé par le traitement de la justice sur l’affaire Pierre Palmade.

Koba LaD ne comprend la justice française !

« Est-ce que tu as regardé l’affaire Pierre Palmade. Quand tu étais en prison ? » questionne Mouloud Achour. « Je sors d’une bagarre d’une boite de nuit, j’ai pris quatre mois. Il a tué un enfant, il était sous, je ne sais pas quoi, il est dehors. C’est la France. J’ai suivi, un peu. » répond Koba LaD passablement exaspéré. « Qu’est-ce que ça t’a évoqué ? », poursuit le journaliste pour connaitre le fond de la pensée du rappeur. « Quand tu as la peau un peu plus foncée, c’est un peu plus dur. », déplore l’interprète de Daddy Chocolat.

Koba LaD s’indigne ensuite de la décision de justice à l’égard de Pierre Palmade, « Je ne vais pas pleurer sur mon sort. On n’est pas tout blanc dans cette histoire, Je n’essaye pas de me comparer à lui. Ça va me monter les nerfs. Moi, c’est moi, lui, c’est lui. Si lui n’est pas en prison, tant mieux pour lui. Qu’est-ce que tu veux que je te dise ? ». « Si Dieu veut, la justice fera son travail correctement. Il est bien en tout cas, il a de la chance. Si maintenant, les gens peuvent être sous coke, sous alcool, tuer des bébés et ne pas aller en prison, tant mieux pour eux » ajoute ensuite le rappeur qui avait eu le soutien de nombreux compères lors de sa détention comme Sadek, Maes ou encore Mac Tyer.

« Donc toi le message que tu as perçu, c’est star ou pas star, tu restes un noir ? », conclut Mouloud Achour sur le sujet, « C’est réel, en tout cas, je ne le dis pas, ce sont eux qui le montrent » constate Koba Lad avant de clore le débat.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clique (@cliquetv)