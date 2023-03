Rohff tacle Booba et Palmade pour les mettre en prison remplacer Koba LaD

Les voix des rappeurs français continuent de se lever pour soutenir Koba LaD dont les fans sont toujours sans une nouvelle officielle concernant sa peine et une éventuelle libération. Après Maes il y a quelques jours c’est au tour de Rohff de faire passer un message en faveur de sortir de prison de l’interprète de Daddy Chocolat.

Depuis le mois de novembre Koba LaD est incarcéré suite à son implication dans une bagarre à la sortie d’une boite de nuit Parisienne. L’incident a fait deux blessés, l’artiste a été identifié parmi le groupe des quatre suspects accusés d’avoir agressé l’une des victimes et se retrouve derrière les barreaux lui imposant une pause musicale dans sa carrière. En fin d’année dernière des rappeurs français ont commencé à demander sa libération comme Gazo puis Mac Tyer plus récemment avant que Maes s’exprime également en faveur d’une remise en liberté de son compère. Pour adresser un tacle à Booba et à Pierre Palmade, Rohff vient aussi d’adresser un tweet un soutien à l’artiste originaire d’Evry.

Rohff apporte sa forece à Koba LaD !

« Koba LaD, il fait une simple petite bagarre, il n’y a même pas de trafic de stup’, rien d’autre. C’est juste un petit jeune qui fait une petite bagarre et lui, on le met en mandat de dépôt. » a notamment déclaré Mac Tyer sur l’emprisonnement de Koba LaD avant de poursuivre, « Il faudrait vraiment m’expliquer parce que dans ces cas-là il faudrait que l’on donne tous de la force à Koba LaD. Utiliser les réseaux sociaux pour quelque chose de positif. Essayer de créer un engouement pour sa sortie de prison parce que ça, ce n’est pas normal. ».

Un avis partagé par Rohff, dans un tweet, l’artiste du 94 déclare, « Libérez Koba prenez Palmade & Booba svp merci » avec une photo de Koba pour accompagner sa publication. Une façon de provoquer une nouvelle fois Booba avec qui le clash s’intensifie ces derniers temps en enchainant les provocations par publications interposées et de s’agacer de la clémence de la justice envers Pierre Palmade, l’humoriste français échappe pour le moment à la prison suite au grave accident de la route qu’il a causé sous l’emprise de cocaïne.

A noter que le label de Koba LaD a posté une mystérieuse story cette semaine une story d’un cliché du rappeur avec des émojis « sablier » laissant présager une annonce importante le concernant à venir.