Koba LaD révèle les rappeurs qui l’ont aidé en détention

Koba LaD a vécu une période difficile pendant ses 4 mois en prison, mais il a pu compter sur le soutien de ses compères rappeurs. L’auteur RR 9.1 vient de révéler les noms des artistes l’ayant soutenu durant son séjour en détention afin de saluer ce beau geste.

C’est face à Mouloud Achour que Koba LaD a exprimé son ressenti de ses quelques mois derrières les barreaux loin de son entourage et de ses proches. Le rappeur français a notamment assuré ne pas avoir eu de traitement de faveur malgré sa célébrité et a eu le même statut qu’un prisonnier lambda. Même si cela, c’est relativement bien déroulé, l’artiste a confié qu’il aurait pu craquer, mais souhaite revenir plus fort de cette mauvaise expérience et a d’ailleurs dévoilé le freestyle Ténébreux 6 pour marquer son retour en musique.

« SDM, Franglish, Gazo, Gradur. Des vaillants de ouf. Je demandais rien et ils m’envoyaient. Il y a des gens droits encore, faut le dire ! ».

Dans le programme télévisé Clique, Koba Lad a livré des détails sur ce séjour en prison et questionné sur le soutien reçu des autres artistes, il a avoué que des rappeurs l’ont soutenu financièrement alors qu’il était en cellule et cite les noms SDM, Franglish, Gradur et Gazo. Ce dernier nommé lui a d’ailleurs publiquement apporter de la force à plusieurs sur les réseaux pour demander sa libération et même sur scène lors d’un concert au Zénith de Paris.

