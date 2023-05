Ärsenik nouvelle égérie de Lacoste [Photo]

C’est une belle consécration pour le groupe culte du rap français Ärsenik formé de Calbo et Lino, ils viennent de signer une collaboration inédite avec la marque de prêt-à-porter Lacoste.

En 1998, le groupe Ärsenik dévoile un premier album baptisé « Quelques gouttes suffisent… » devenu par la suite culte. Le projet est considéré comme un classique et l’un des meilleurs albums de l’histoire du rap français avec des titres tels que « Boxe avec les mots », « Se*e, pouvoir & biftons », « Quelques gouttes suffisent » ou encore « Une affaire de famille » avec Assia et Doc Gynéco. Cet opus figure d’ailleurs dans le livre des 100 albums légendaires du rap d’Olivier Cachin. En plus du côté musical, Calbo et Lino ont marqué les esprits avec la pochette de l’album sur lequel le duo apparait sur un fond blanc posé sur un canapé vêtu de la marque Lacoste.

Une magnifique récompense pour Ärsenik

Depuis cette époque, Lino et Calbo n’ont cessé d’arborr le crocodile vert de la marque, mais ils n’ont jamais eu l’occasion de collaborer avec Lacoste dans le cadre d’un partenariat pour en faire la promotion. Lacoste a d’ailleurs refusé pendant des nombreuses années à avoir son image associée à la musique urbaine, mais cette façon de faire est désormais révolue. En effet, les deux rappeurs viennent d’avoir l’honneur de devenir officiellement des égéries de la marque pour son 90ème anniversaire

« Pour son 90e anniversaire, @lacoste lance le coup d’envoi des célébrations à Paris et rend hommage au groupe de rap français Ärsenik. Le duo reconnu pour avoir insufflé un nouveau courant en ré-interpretant les codes de la marque, imposant un nouveau style qui s’est rapidement répandu en France et au-delà des frontières. » décrit la publication de Lino sur Instagram pour annoncer la nouvelle accompagnée d’une photo en compagnie de son compère Calbo.

« Au sein d’un pop-up situé dans un lieu emblématique de la capitale, la Maison met en lumière l’âge d’or du rap français incarné par Ärsenik, à l’origine d’un mouvement et d’une silhouette iconique faisant désormais partie intégrante de son héritage. Seront exposées images iconiques et rééditions d’archives en édition limitée. », explique la suite de la description de cette collaboration.

